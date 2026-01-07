“한국인, 여윳돈 40% 먹거리에 지출”

CJ제일제당, 올해 식문화 키워드
한국인의 여윳돈 지출 가운데 40%가 먹을거리에 쓰인 것으로 조사됐다. CJ제일제당은 이를 토대로 올해 국내 식문화 키워드를 ‘딥(D.E.E.P)’으로 꼽고 건강식과 간편식에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 내다봤다.
건강식 일상화 등 ‘D.E.E.P’ 제시
6일 CJ제일제당이 발표한 식(食) 라이프스타일 설문조사 결과에 따르면 통신, 의료 등 필수 지출을 제외한 관심 영역 지출에서 ‘먹거리’가 40%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이번 조사는 10∼70대 소비자 2000명을 대상으로 실시했다.
식단을 통한 건강 관리가 보편적인 인식으로 자리 잡은 모습도 확인됐다. 응답자의 86%는 식단 조절을 통해 건강을 관리할 수 있다고 답했다. 식단 관리에서 가장 신경 쓰는 요소로는 ‘직접 요리한 집밥’이 45%(복수 응답)로 가장 많았다.
응답자의 70%는 ‘삼시 세끼를 꼭 챙길 필요는 없다’고 답했으며 하루 평균 식사 횟수는 2.3끼로 조사됐다. 간편식·밀키트를 자주 이용한다는 응답은 44%로 집계됐다.
CJ제일제당은 이 같은 조사 결과를 토대로 딥(D.E.E.P)을 올해 식문화 키워드로 제시했다. 딥(D.E.E.P)은 건강 식단의 일상화(Daily Wellness), 요리 과정의 단순화(Efficiency), 메뉴의 글로벌화(Exotic), 식사 행태의 개식화(個食化·Personal)의 앞 글자를 딴 조어다.
