김기원 한국맥도날드 대표 “3년 내 2兆 매출 달성 목표”

김기원 한국맥도날드 대표 신년사
‘이코노미’ 등 브랜드 신뢰 활동 강화
고객 접점 강화… 2030년까지 500개 매장 오픈
김기원 한국맥도날드 대표가 3년 내 2조 매출을 달성하겠다는 목표를 제시했다.
김 대표는 5일 한국맥도날드 임직원들과 함께한 새해맞이 행사에서 30분기 연속 성장 성과를 설명하며 이같이 밝혔다.
이와 함께 브랜드 신뢰 활동과 고객 경험 강화, 사람 중심 경영 등 구체적인 실행 전략도 제시했다. 먼저 ‘로코노미(로컬+이코노미)’로 대표되는 브랜드 신뢰 활동이 더욱 강화된다. 한국맥도날드는 이미 지난 10월 ‘한국의 맛’ 확대 시행을 발표한 바 있다. 올해는 6년 차를 맞은 프로젝트의 양적·질적 성장을 도모하는 한편 해외 지사를 통한 메뉴 수출 논의도 진행 중이다.
이밖에도 ‘행복의 버거’ 등 사회공헌 프로그램의 외연 확대를 함께 진행한다. 가성비 메뉴 또한 더욱 다양한 구성으로 선보일 예정이다.
고객 경험 강화 측면에서는 맛과 품질 향상과 식품 안전 등 기본에 충실하면서도, 온·오프라인 접점을 확대할 예정이다. 2030년까지 500개 매장을 목표로 신규 오픈이 순차적으로 진행되며, 공식 앱 혜택 강화 및 맞춤형 리워드를 통해 디지털 경쟁력을 높인다는 계획이다.
아울러 좋은 일터를 위한 문화 조성 및 커리어 성장을 주요 축으로 근무 환경 개선과 교육에 지속적인 투자를 하는 등 ‘사람’ 중심 경영도 한층 강화한다는 방침이다.
김 대표는 “한국맥도날드의 위상이 국내뿐만 아니라 아시아 및 글로벌 맥도날드 시스템 차원에서 나날이 상승하고 있다”며 “지속적인 성장 모멘텀이 임직원의 자부심과 성장으로 연결될 수 있도록 총력을 기울일 것”이라고 말했다.
