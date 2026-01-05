오비맥주 카스, 2026 동계올림픽 공식 파트너 참여… 온‧오프라인 캠페인 전개

오비맥주의 카스가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 공식 파트너로서 캠페인을 전개한다.
카스는 2024 파리올림픽에 이어 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서도 공식 파트너로 참여한다고 5일 밝혔다. 내달 6일부터 22일까지 열리는 이번 대회에는 빙상·스키 등 6개 종목 70여 명 규모의 국가대표 선수단이 출전한다.
먼저 카스는 2일 신규 광고 ‘잊혀지지 않을 우리들의 이야기를 위하여’를 공개했다. 이번 광고는 올림픽 메달 성적보다 더 오래 남는 것은 ‘이야기’라는 메시지를 중심으로, 도전 정신과 유대, 우정, 함께하는 순간의 의미를 조명한다.
영상에는 2018 평창 동계올림픽에서 국민적 화제를 모았던 여자 컬링팀 ‘팀 킴’의 경기와 2022 베이징 동계올림픽에서 쇼트트랙 곽윤기 선수의 재치 있는 세리머니 등 많은 이들에게 감동을 준 명장면을 담았다. 이와 함께 집이나 학교에서 친구들과 맥주를 나누며 경기를 응원하는 모습, 경기 후 서로를 격려하는 선수들의 장면을 교차해 보여준다. 특히 생생한 감동을 전하기 위해 실제 올림픽 경기 중계 화면을 활용했다.
이를 시작으로 카스는 본격적인 올림픽 마케팅에 나선다. 전 쇼트트랙 국가대표 곽윤기 선수를 ‘카스 밀라노 올림픽 앰버서더’로 선정하고, 1월 중 올림픽 로고가 새겨진 한정 에디션 및 전용잔 에디션을 출시할 예정이다. 이 밖에도 다양한 온·오프라인 이벤트도 순차적으로 선보일 예정이다.
