코스피 4400 돌파 ‘사상 최고치’…삼성전자도 ‘13만전자’

코스피 지수가 5일 장 초반 4400을 넘어서며 사상 최고치를 기록했다. 삼성전자 주가도 13만 원을 넘어섰다.
5일 코스피 지수는 이날 9시 15분 기준 4405.71을 기록하며 사상 첫 4400을 돌파했다. 직전 최고치는 올해 첫 거래일인 2일 4313.55다. 9시 18분 현재 코스피 지수는 전 거래일 대비 2.24% 오른 4405.99로 집계됐다.
코스닥도 9시 18분 기준 전 거래일 대비 0.29% 오른 948.33에서 거래 중이다.
삼성전자 주가는 13만 원을 넘어섰다. 9시 18분 기준 삼성전자 주가는 전 거래일 대비 5.53% 오른 13만5600원에서 거래 중이다. 삼성전자 외에도 반도체 주가 상승세가 두드러진다. SK하이닉스는 전 거래일 대비 2.81% 오른 69만6000원, 한미반도체 11% 안팎 올라 16만 원대에서 거래 중이다.
지난주 뉴욕증시에서 마이크론이 10% 이상 오르며 사상 최고가를 기록하는 등 뉴욕발 반도체주 훈풍이 국내 증시에도 영향을 미치는 것으로 분석된다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
