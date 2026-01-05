이재용 주식재산 ‘26조’ 2배 껑충…선친 넘어 ‘역대 1위’ 등극

한국CXO연구소 조사…45인 총수 주식평가액, 전년比 61% 증가
이재용 주식재산 12조→26조 117%↑…원익 회장 500% 수익
‘코스피’(KOSPI) 4000‘ 시대가 열리면서 국내 45개 그룹 총수의 올 초 주식평가액이 지난해보다 60% 이상 증가한 것으로 나타났다. 특히 국내 1위 주식부자인 이재용 삼성전자 회장의 주식 재산은 1년 새 두 배 이상 급증한 25조 8700억여 원에 달해 선친인 고(故) 이건희 선대회장을 넘어선 ’역대 최고 주식부자‘에 등극했다.
기업분석전문 한국CXO연구소는 5일 이같은 내용을 담은 ’2025년 대비 2026년 연초 기준 주요 그룹 총수 주식평가액 변동 조사‘ 결과를 발표했다. 대상은 공정거래위원회가 지난해 지정한 92개 대기업집단 중 올해 1월 2일 기준 주식평가액이 1000억 원을 넘는 그룹 총수 45명이다.
45개 그룹 총수의 전체 주식평가액은 93조 3388억 원으로 지난해 초(57조 8801억 원)보다 35조 4587억 원(61.3%) 증가했다. 총수들의 주식재산은 지난해 6월 말부터 뚜렷한 우상향 곡선을 그렸는데, ’코스피 5000시대‘를 주요 공약으로 내세운 이재명 대통령의 취임과 시기적으로 맞물렸다는 게 연구소의 분석이다.
주식재산이 가장 많이 증가한 총수는 이재용 회장으로 지난해 초 11조 9099억 원이던 주식평가액은 올 초 25조 8766억 원으로 무려 13조 9601억 원(117.3%) 급증했다. 이는 우리나라 역대 최고 주식부자 타이틀을 가진 선친 고(故) 이건희 선대회장의 주식평가액인 22조 2980억 원을 넘어선 규모다.
시기별로 보면 이 회장의 주식재산은 지난해 6월 이재명 대통령 취임과 동시에 본격적인 오름세를 탔다. 이후 10월까지 사실상 매달 1조 원씩 증가, 10월 29일에는 22조 3475억 원으로 이건희 선대회장의 기록을 역전했다. 이는 이 회장이 보유한 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명 3곳의 주가가 고공상승한 영향이다. 이 회장이 지난 2일 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장으로부터 삼성물산 주식 180만 8577주를 증여받은 점도 주식재산 증식에 기여했다.
이재용 회장을 비롯해 홍라희 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 삼성가(家) 4인의 올 초 주식평가액 합계는 56조 4723억 원으로 전년 동기보다 무려 30조 1515억 원이 증가했다. 홍 명예관장은 주식재산 규모가 11조 7684억 원으로 ’10조 클럽‘에 입성했고, 이부진 사장과 이서현 사장은 각각 9조 원대다.
45명의 총수 중 주식재산이 가장 많이 불어난 주인공은 이용한 원익그룹 회장이다. 지난해 초 1297억 원이던 주식평가액은 올해 초 7832억 원으로 6배(503.7%)가 됐다. 같은 기간 원익홀딩스 주가가 2810원에서 4만7650원으로 1595.7% 수직상승한 점이 주효했다. 이 회장의 원익홀딩스 주식가치는 392억 원에서 6662억 원 이상 폭풍 상승했다.
서정진 셀트리온 회장은 올 초 주식평가액 13조 6914억 원으로 주식부자 2위 자리를 지켰다. 김범수 카카오 창업자는 지난해 초 3조 9527억 원이던 주식평가액이 올 초 6조 5457억 원으로 늘며 4위에서 3위로 한 계단 상승했다. 반면 지난해 3위였던 정의선 현대차그룹 회장은 4위로 내려갔다. 정 회장의 주식평가액은 41.5% 상승했는데, 김 창업자의 상승률이 61.5%로 더 컸기 때문이다.
