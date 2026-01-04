빨래 개는 로봇의 등장? 올해 CES선 ‘피지컬 AI’ 경쟁 펼쳐진다

6일 美 라스베이거스서 ‘CES 2026’ 개막
가정부터 공장까지 스며든 피지컬 AI 경쟁
160여개국-4300여개 기업 참가…韓 853곳
‘LG-가사, 현대차-제조, 삼성-조교’ AI 로봇 선보여
빨래를 개키고 빵을 굽는 ‘홈 로봇’, 2족 보행을 하며 공장에서 일하는 휴머노이드(인간형 로봇), 얼굴에 유기발광다이오드(OLED) 스크린을 단 ‘로봇 조교’까지.
6일(현지 시간) 미국 라스베이거스에서 개막하는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에서는 AI가 물리적인 현실 세계, 그것도 가정부터 공장까지 실생활과 가장 밀접한 영역에 스며든 가까운 미래를 볼 수 있을 전망이다. 지난해 CES에서 가능성을 보인 ‘피지컬 AI’의 현실 적용 모습을 1년 만에 보여 주는 것이다.
이번 CES는 160여 개국에서 4300여 개 기업이 참가한다. 지난해 참여 기업이 4800여 개였던 것에 비하면 줄어든 규모다. 한국 기업은 올해 853곳이 참가해 미국(1476곳), 중국(942곳)에 이어 세 번째로 많은 기업이 전시에 나선다.
● ‘가사 노동에서 해방’ 홈 로봇
한국 기업들은 이번 CES 에 피지컬 AI를 내세우고 있다. LG전자는 5일 집안일을 도와주는 홈로봇 ‘LG클로이드’를 공개하고 시연에 나선다. 가전 사업의 궁극적 목표인 ‘가사 해방을 통한 삶의 가치 제고’를 위해 LG클로이드를 개발하고 있다고 설명했다.
LG클로이드는 머리와 두 팔이 달린 상체, 바퀴가 달린 하체를 가졌다. 허리를 세우는 각도를 바꿔 키 높이를 105~143cm 범위에서 조절할 수 있어 팔로 바닥이나 높은 곳에 있는 물체를 쉽게 잡을 수 있다. 사람의 팔과 같은 수준의 가동 범위를 자랑하는 두 팔과 개별적으로 움직이는 손가락 5개가 특징이다. 머리에는 로봇 두뇌인 칩셋과 디스플레이, 스피커, 카메라, 각종 센서가 있고 음성 기반 생성형 AI를 탑재해 인간의 언어와 표정으로 소통한다.
LG클로이드는 출근 준비로 바쁜 사용자 대신 전날 짜놓은 식사 계획대로 냉장고에서 우유를 꺼내고, 오븐에 빵을 넣어 아침 식사를 준비할 수 있다. 자동차 열쇠와 프레젠테이션용 리모컨 등 출근 준비물을 미리 챙겨 전달해 준다. 사용자 출근 후엔 홀로 집에서 세탁기를 돌리고, 세탁된 수건을 정리한다. 청소 로봇이 작동하면 청소 동선에 있는 장애물을 치워 주기도 한다.
● 올해도 핵심 주제는 AI
현대차그룹은 이번 CES에서 자회사 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 ‘차세대 전동식 아틀라스 연구형 모델’을 최초로 공개한다. 이 모델은 360도 회전할 수 있는 관절로 자연스러운 보행이 가능해 작업 현장에서 완전한 자율 동작을 수행할 수 있다. 현대차그룹은 아틀라스를 그룹 제조 환경에 체계적으로 훈련시켜 인간과의 협업 실현을 가속화할 계획이다.
삼성디스플레이는 OLED를 얼굴 삼아 AI 기반으로 인간과 소통하는 소형 콘셉트 로봇 등을 내놓는다. 대표적으로 ‘AI OLED 봇’은 얼굴 위치에 13.4인치 OLED를 탑재한 소형 AI 로봇이다. 이 로봇은 이번 CES에서 대학에서 학생들에게 강의실 위치를 안내하거나 교수 정보, 과제 내용, 휴강 계획 등을 제공하는 ‘로봇 조교’ 역할을 선보일 예정이다.
한편 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 5일 ‘엔비디아 라이브’를 통해 2년 연속 CES 무대에 설 예정이다. 그는 지난해 피지컬AI를 화두로 던졌는데, 올해 새로운 주제를 꺼낼지 주목된다. 같은 날 올해 CES 키노트 연설자로 나선 리사 수 AMD CEO는 기업 현장, 디바이스, 서버 등 다방면에서 AI로 인해 생기는 변화를 소개할 전망이다.
라스베이거스=이민아 기자 omg@donga.com 박종민 기자 blick@donga.com
