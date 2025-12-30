5개월 만에 만든 LG 새 AI ‘K-엑사원’, 동급 오픈AI 모델 압도… “K-AI 기술력 입증”
동아경제
공유하기
글자크기 설정
LG AI연구원 ‘K-엑사원’ 성능 공개
동급 알리바바·오픈AI AI 모델 대비 성능 104%
독자 기술 적용해 연산량 70%↓
“글로벌 빅테크와 경쟁할 수 있는 기술력 입증”
LG가 인공지능(AI) 분야 선두 주자인 미국과 중국을 넘어선 성능의 AI 모델을 선보였다. 글로벌 빅테크 최신 AI 모델과 경쟁할 수 있는 기술력을 입증했다는 평가다.
LG AI연구원은 30일 서울 강남 코엑스에서 열린 과학기술정보통신부 주관 ‘독자 AI 파운데이션 모델 1차 발표회’를 통해 자체 개발 AI ‘K-엑사원(EXAONE)’ 성능을 공개했다. K-엑사원을 프런티어급 모델인 236B(매개변수 2360억 개)로 규모를 키워 개발했다고 한다. 또한 차별화된 기술을 적용해 효율성과 성능을 동시에 잡았다고 설명했다.
구체적으로 K-엑사원은 AI 신기술을 적용해 기존 엑사원 4.0 대비 추론 효율을 높이면서 메모리 요구량과 연산량을 줄였다고 LG AI연구원 측은 강조했다. 독자적인 전문가 혼합모델구조(MOE, Mixture-of-Expert)로 성능과 효율성을 동시에 확보했고 하이브리드 어텐션(Hybrid Attention) 기술을 더해 메모리 요구량과 연산량을 70% 줄였다고 전했다.
LG AI연구원 관계자는 “고가 인프라 대신 A100급 GPU 환경에서 구동할 수 있도록 설계해 구축 및 운영 비용 부담을 크게 낮췄고 이를 통해 스타트업이나 중소기업도 프런티어급 AI 모델을 손쉽게 도입할 수 있도록 했다”고 설명했다.
K-엑사원, 성능평가 경쟁 모델 압도… “글로벌 톱5 수준”
LG AI연구원은 글로벌 최신 AI 모델 대비 100% 이상이라는 도전적인 목표를 내걸고 K-엑사원 개발을 추진했다고 한다. 이번 발표에서 미국과 중국의 프런티어급 오픈웨이트(가중치 공개0 모델 중 비슷한 규모인 알리바바 ‘큐웬3(Qwen3) 235B’를 1차 성능 목표 모델로 삼았다고 밝혔다. K-엑사원은 1차 평가 벤치마크 13종 평균점수에서 72.03점을 기록해 1차 목표 모델인 큐웬3 235B(69.37점) 대비 104%의 성능평가 점수를 받았다. 미국 오픈AI 최신 오픈웨이트 모델인 GPT-OSS 120B(69.79점)와 성능 비교에서도 우위를 보였다.
오픈AI의 GPT-OSS 120B 모델과 알리바바의 큐웬3 235B 모델은 현재 글로벌 AI 분석 전문 기관인 아티피셜어낼리시스(Artificial Analysis)의 인텔리전스 지수(Intelligence Index) 평가에서 오픈웨이트 모델 중 글로벌 6위와 7위에 올라있다. LG AI연구원 K-엑사원은 1차 평가에서 오픈웨이트 모델 글로벌 톱5까지 노릴 수 있는 성능을 확보한 셈이다. LG AI연구원은 5년간 쌓아온 AI 파운데이션 모델 개발 기술력을 기반으로 K-엑사원을 단 5개월 만에 완성했다고 강조했다. 향후 조 단위 파라미터 규모를 가진 글로벌 빅테크들의 최상위 모델들과 본격적으로 경쟁할 수 있는 모델을 개발한다는 계획이다.
LG AI연구원 관계자는 “K-엑사원은 글로벌 최신 AI 모델 100% 이상 성능이라는 도전적인 목표를 달성했다”며 “LG만의 차별적인 기술을 기반으로 K-엑사원 성능을 지속적으로 고도화해 국가 경쟁력 확보에 기여할 것”이라고 말했다. 한편 구광모 LG그룹 회장은 2026년 신년사를 통해 혁신을 강조한 바 있다. 구광모 회장은 “새로운 미래가 열리는 변곡점에서 지금까지의 성공 방식을 넘어 새로운 혁신으로 도약해야 한다”며 “혁신을 위해서는 생각과 행동이 변해야 하고 선택과 집중이 시작점”이라고 밝혔다. 그러면서 치열한 집중이 고객 경험을 차별화하고 눈높이를 바꾸는 가치를 완성하게 된다고 강조했다.
LG AI연구원은 이에 맞춰 남들이 불가능하다고 여기는 수준까지 AI 기술 역량을 끌어올린다는 방침이다. 세상의 눈높이를 새롭게 정의하는 LG만의 혁신적 가치를 창출 및 증명하기 위해 역량을 집중한다는 계획이다. 궁극적으로는 글로벌 프론티어 AI 모델을 뛰어넘는 경쟁력을 확보해 대한민국을 AI 3강 국가로 이끄는 게임체인저가 된다는 목표다.
댓글 0