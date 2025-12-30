웅진컴퍼스-숙명여대 TESOL, 영어교육 혁신 위한 산학협력 MOU 체결

미래형 영어교사 양성 및 글로벌 교육 시장 진출 기대
글로벌 영어교육 전문기업 웅진컴퍼스가 지난 18일 숙명여자대학교와 영어교육 분야 산학협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 대학의 학술적 전문성과 기업의 현장 실행력을 결합해 미래 영어교육의 새로운 모델을 공동으로 구축하기 위해 마련됐다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲SMU TESOL-웅진컴퍼스 공동 교육 프로그램 개발 ▲AI 기반 영어교육 콘텐츠 개발을 위한 산학 공동연구 및 공동개발 ▲기술·지식·정보 교류 ▲산·학·연 및 유관 기관과의 네트워크 구축 ▲양 기관이 축적해 온 교육 노하우를 기반으로 한 글로벌 브랜드 도약 등을 폭넓게 추진할 예정이다.
특히, 숙명여자대학교 TESOL의 교사 양성 노하우와 웅진컴퍼스의 글로벌 교육 콘텐츠 개발 역량, 에듀테크 기술을 결합해 미래형 영어교사 양성과 글로벌 교육 시장 진출을 위한 실질적인 협력 모델을 구축한다는 계획이다.
웅진컴퍼스 서종윤 대표는 “이번 협력은 대학의 전문성과 기업의 실행력이 결합해 영어교육의 미래를 함께 만들어가는 협력이 될 것”이라며 “양 기관의 강점을 바탕으로 교육 현장과 글로벌 시장 모두에 의미있는 변화를 만들어가겠다.”고 밝혔다.
숙명여자대학교 문시연 총장은 “이번 협력이 국내를 넘어 전 세계 학습자와 교사들에게 새로운 영어교육의 방향을 제시하는 출발점이 되길 기대한다. 대학과 기업이 함께 교육의 미래를 설계하는 모범적인 산학협력 사례가 되길 바란다.”고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
