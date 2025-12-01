벼랑 끝 홈플러스, 통매각 대신 ‘익스프레스’ 분리 매각 추진

‘쪼개기’ 회생계획안 법원에 제출
41개 점포 정리-희망퇴직 등 포함
‘1순위 채권자’ 메리츠 결정 주목
노조 “구조조정 수용” 입장 밝혀
기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 통매각 대신 분리 매각을 골자로 한 회생 계획안을 법원에 제출한 가운데, 홈플러스의 회생 절차 향방에 관심이 쏠리고 있다.
29일 업계에 따르면 홈플러스가 통매각 대신 대기업슈퍼마켓(SSM) 홈플러스 익스프레스를 우선 분리 매각하는 방안 등을 담은 회생계획안을 이날 법원에 제출했다. 계획안에는 향후 6년간 41개 점포를 정리하고, 장기 근속자를 대상으로 희망퇴직을 실시하는 방안 등도 담긴 것으로 전해졌다.
앞서 홈플러스는 3월부터 다섯 차례에 걸쳐 회생계획안 인가 전 M&A를 시도했지만 모두 실패했다. 먼저 우선협상대상자를 미리 정하는 ‘스토킹호스’ 방식으로 매각을 추진했으나 적합한 후보를 찾지 못했다. 이후 ‘공개입찰’ 방식으로 전환했지만 지난달 실시된 본입찰에서도 인수제안서를 제출한 곳은 없었다. 정치권 안팎에서 NH농협이나 쿠팡이 인수해야 한다는 의견이 제기됐지만 현실화되진 않았다. 이에 따라 홈플러스는 자체 회생계획안을 토대로 법적 관리 절차를 이어가게 됐다.
홈플러스의 이번 익스프레스 분할 매각 시도는 통매각이 사실상 무산된 데 따른 선택이다. 업계에서는 SSM이 대형마트보다 고정비 부담이 적고, 근거리·생활밀착형 소비 확대로 비교적 안정적인 매출을 유지해 왔다는 점에서 사업성이 높다고 보고 있다. 출점 효율성과 수익성이 상대적으로 높아 현금화가 용이하다는 평가가 나온다.
다만 분리 매각의 실현 여부는 채권단의 판단에 달려 있다. 회생계획안은 채권단 3분의 2 이상이 찬성해야 인가가 가능하기 때문이다. 회생계획안이 인가되면 홈플러스는 약 3년간의 회생 기간을 보장받는다. 반면 부결될 경우 자산 매각을 통한 청산 절차로 전환된다. 법원은 관계인 집회를 통해 채권단의 동의를 얻는 절차를 진행할 계획이어서 회생 절차는 올해를 넘길 것으로 전망된다.
현재 회생 절차의 향방은 1순위 채권자인 메리츠금융그룹이 사실상 쥐고 있다는 평가가 나온다. 메리츠는 홈플러스에 약 1조3000억 원을 대출했고, 점포 60여 곳을 담보로 확보한 상태다. 하지만 법원의 회생 결정과 무관하게 원금 회수가 가능해 계획안 인가에 소극적일 수 있다는 분석이 제기된다. 다만 계획안 부결 시 청산 절차로 전환될 경우 약 10만 명에 달하는 종사자들의 고용 문제 등 사회적 부담을 외면하기 어렵다는 지적도 있다.
홈플러스의 경영 상황은 현재 한계 국면에 접어들었다는 평가가 나온다. 홈플러스는 12월 직원 급여를 분할 지급하기로 했고, 세금과 공과금 납부, 납품 정상화도 지연되고 있다. 매각 절차 장기화까지 겹치며 자금 여력은 바닥에 가까운 상태다.
노조 입장 변화도 이런 위기 인식과 맞닿아 있다. 회생 인가 조건으로 고용 승계를 요구해 온 노조는 최근 구조조정 가능성을 수용하겠다는 입장을 밝혔다. 홈플러스 노조는 24일 입장문을 통해 “홈플러스를 정상화하고, 경쟁력 있는 기업으로 개선하기 위해 모든 가능성을 열어두고 협의할 것”이라며 “M&A 과정도 순탄치 않을 것을 알고 있으며, 구조조정 등 매우 아픈 과정도 밟게 될 것임을 인정한다. 원만한 협의를 통해 합리적인 방안을 함께 찾을 것”이라고 밝혔다.
댓글 0