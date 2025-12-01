LG, 양팔-다섯 손가락 달린 ‘홈로봇’ CES서 첫선

SNS서 ‘클로이드’ 티저 공개
AI 기반 학습-가전 통합제어도
“가사노동 해방 비전 선보일 것”
LG전자가 집안일을 돕는 인간형 홈로봇 ‘클로이드(CLOiD)’를 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2026’에서 공개한다.
25일 LG전자는 자사 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 클로이드의 티저 영상을 공개했다. 영상에는 로봇이 다섯 손가락으로 이불 등 집안 물건을 집거나, 사람과 주먹 인사를 나누는 장면이 담겼다. 클로이드는 기존 로봇 브랜드인 ‘클로이(CLOi)’에 역동성(Dynamic)을 뜻하는 ‘D’를 결합한 이름이다.
클로이드는 양팔과 인간과 유사한 다섯 손가락을 이용해 집안일을 수행하는 형태로 개발됐다. 인공지능(AI) 기반으로 사용자의 환경을 인식하고 학습하며, LG전자의 AI 가전을 통합 제어하는 기능도 갖췄다.
LG전자는 홈로봇을 비롯한 로봇 분야의 기술 고도화에 속도를 내고 있다. 연말 조직 개편에서도 분산돼 있던 로봇 관련 기술 조직을 통합해 HS사업본부 산하에 ‘HS로보틱스연구소’를 신설했다. 회사 내에 홈로봇 관련 역량을 결집해 제품 경쟁력을 강화하기 위한 조치다.
외부 협업도 확대하고 있다. LG전자는 올해 로봇 전문기업 로보티즈, 한국과학기술연구원(KIST)과 각각 로봇 연구를 위한 업무협약을 체결하고 공동 연구를 진행 중이다. 미국의 피규어AI, 중국의 애지봇 등 글로벌 로봇 기업에도 투자하며 홈로봇 관련 기술을 확보하고 있다. 백승태 LG전자 HS사업본부장 부사장은 “CES 2026에서 클로이드 공개를 비롯해 가사노동 해방의 비전을 위한 LG전자의 노력을 선보일 것”이라고 말했다.
