제이콥앤코 X 지드래곤, ‘The Bandana Royale’ & ‘Blue Topaz Cocktail Ring’ 선봬

글로벌 하이엔드 워치 & 주얼리 브랜드 제이콥앤코(JACOB&CO.)가 글로벌 아이콘 지드래곤(G-DRAGON)을 위해 독점 제작한 주얼드 반다나 칼라 ‘The Bandana Royale’와 강렬한 컬러와 정교한 세공이 돋보이는 ‘Blue Topaz Cocktail Ring’을 선보였다고 밝혔다.
‘The Bandana Royale’은 지드래곤의 2025 Übermensch 월드 투어 한국 파이널 앙코르 콘서트에서 최초로 공개되며 강렬한 존재감을 드러냈다. 총 209.71캐럿의 젬스톤이 세팅된 이 주얼드 반다나 칼라는 지드래곤의 시그니처 아이템인 반다나를 조형적으로 재해석한 작품으로, 익숙한 실루엣에 하이 주얼리 특유의 혁신성과 예술성을 더한 스테이트먼트 피스로 완성됐다. 유려한 곡선 구조와 전면에 파베 세팅된 다채로운 젬스톤은 아티스트의 다층적인 비주얼 세계를 정교하게 구현하며 강렬한 인상을 남긴다.
함께 공개된 ‘Blue Topaz Cocktail Ring’은 이번 협업의 미학을 또 다른 방식으로 확장한 작품이다. 희소성이 돋보이는 오벌 쉐입 블루 토파즈를 메인 스톤으로 사용한 이 링은 대담한 컬러감과 볼륨감 있는 실루엣을 통해 제이콥앤코만의 하이 주얼리 아이덴티티를 선명하게 드러낸다. 깊고 선명한 블루 컬러의 메인 스톤은 디자인 전반을 관통하는 핵심 요소로 작용하며, 지드래곤 특유의 자유로운 감성과 실험적인 미학을 시각적으로 표현한다. 용과 데이지 모티브를 활용한 디자인은 화려함과 예술성을 겸비한 하이 주얼리 스테이트먼트로 완성도를 더한다.
이번 작품들은 제이콥앤코와 지드래곤이 공유해 온 개성과 창의성의 미학을 집약적으로 담아낸 결과물로, 경계를 넘나드는 디자인과 예술적 표현이 돋보이는 크리에이티브 협업의 연장선에 놓여 있다. 특히 작품 전반에 적용된 데이지 모티브는 지드래곤의 크리에이티브 철학을 상징하는 요소로, 정교한 장인정신과 디테일을 통해 한층 깊은 예술적 의미를 부여한다.
한편 제이콥앤코는 지드래곤을 위한 단 하나뿐인 맞춤형 Astronomia 타임피스를 비롯해, 그의 상징적인 모티브를 재해석한 PEACEMINUSONE 주얼리 컬렉션을 선보이며 지속적인 협업 관계를 이어가고 있다.
댓글 0