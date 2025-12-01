‘삼성 청년 SW-AI 아카데미’ 수료식

삼성이 18일 서울 강남구에 있는 ‘삼성 청년 SW·AI 아카데미(SSAFY)’ 서울캠퍼스에서 13기 수료식을 열었다. SSAFY는 삼성이 이재용 삼성전자 회장의 동행 철학에 따라 국내 정보기술(IT) 생태계 저변을 넓히고 청년 취업을 지원하기 위해 제공하는 1년 과정의 교육 프로그램이다.



삼성은 올해 정부의 인공지능(AI) 인재 육성 기조에 맞춰 ‘SSAFY 2.0’을 선언하고 AI 활용 역량 강화에 초점을 맞춰 커리큘럼을 개편했다. 연간 1725시간 중 1025시간을 인공지능(AI) 교육에 할애하고, 8개 AI 교육 과정을 새롭게 도입해 운영 중이다. 교육 과정 개편에는 서울대, 연세대, KAIST 등 국내 유수의 AI 전문 교수진들이 참여했다. SSAFY는 2018년 12월 1기 교육을 시작한 이후 12기까지 누적 1만125명이 수료했다. 이 중 8566명이 취업해 약 85%의 취업률을 보였다.





