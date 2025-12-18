닥터리 로하스밀, 소비자 요청 반영한 신제품 ‘흰살생선 이유식’ 선보여

프리미엄 이유식 브랜드 닥터리의 로하스밀이 소비자 요청을 반영한 신제품 ‘흰살생선 이유식’을 출시하며 제품 라인업을 확장했다고 밝혔다.
이번에 새롭게 선보인 제품은 대구살 이유식으로, 로하스밀이 선보이는 첫 흰살생선 기반 이유식이다.
최근 이유식 시장에서는 아이의 성장 단계에 맞춘 영양 균형은 물론, 식재료의 다양성과 안전성까지 고려하는 부모들이 늘어나고 있다. 특히 육류 중심의 식단에서 벗어나 생선, 해산물 등 다양한 단백질원을 경험하게 하고자 하는 니즈가 확대되며, 생선 이유식에 대한 관심도 함께 높아지고 있다.
대구는 흰살생선 특유의 담백한 맛과 부드러운 식감으로 이유식 재료로 적합한 어종으로 꼽힌다. 지방 함량이 낮고 살이 고와 아이가 씹고 삼키기 편하며, 생선류 중에서도 비교적 부담이 적은 식재료로 알려져 있다. 로하스밀은 이러한 대구의 특성에 주목해 영유아가 보다 편안하게 섭취할 수 있는 이유식 메뉴로 구현했다.
이번 대구살 이유식은 단순히 새로운 메뉴를 추가하는 데 그치지 않는다. 로하스밀은 ‘아이에게 먹이는 음식은 가장 엄격해야 한다’는 브랜드 원칙 아래, 원재료 선정부터 제조 공정 전반에 걸쳐 한층 강화된 기준을 적용했다. 아이의 이유식에 처음으로 생선을 접하는 부모들의 고민을 덜기 위해, 식감·농도·맛의 균형을 세심하게 설계하고 여러 차례 테스트를 거쳐 제품을 완성했다.
로하스밀 관계자는 “흰살생선 이유식에 대한 소비자 문의와 요청이 지속적으로 이어지면서, 그 기대에 부응할 수 있는 제품을 선보이고자 했다”며 “아이들이 매일 먹는 이유식인 만큼, 눈에 보이지 않는 부분까지 꼼꼼히 점검하며 준비했다”고 설명했다. 이어 “이번 대구살 이유식을 시작으로, 다양한 해산물 기반 이유식을 순차적으로 선보이며 이유식 선택의 폭을 더욱 넓혀 나갈 계획”이라고 밝혔다.
대구살 이유식은 오는 23일부터 제조 및 발송이 시작되며, 주문 물량과 배송 지역에 따라 순차 출고될 예정이다. 제품별 상세 정보와 정확한 배송 일정은 닥터리의 로하스밀 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
