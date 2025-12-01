SK하이닉스 컬래버… 먹는 반도체 ‘HBM칩’이 온다

편의점 세븐일레븐(대표 김홍철)이 업계 최초로 유례없는 협업 상품을 선보이며 편의점 브랜드 컬래버 역사에 새로운 포트폴리오를 써냈다.
세븐일레븐은 글로벌 메모리 반도체 선두 기업인 SK하이닉스와 손잡고 세계 1위의 기술력을 자랑하는 HBM(고대역폭 메모리) 반도체 칩을 스낵으로 재해석한 PB 상품 ‘세븐셀렉트 허니바나나맛 HBM 칩’을 출시했다.
편의점과 반도체 산업의 만남은 이번이 최초 사례로 사업 특성이 다른 두 업태가 만나 신선한 소비자 경험을 선사한다. 이종 컬래버를 통해 틀을 깨는 구매 경험을 선사함으로써 젊은 세대를 공략하고자 하는 세븐일레븐과 고객 접점을 더욱 확장하고자 하는 SK하이닉스의 니즈가 결합돼 이번 프로젝트가 진행됐다.
양사는 SK하이닉스의 초고난도 기술을 갖춘 HBM 칩을 스낵 상품화했다. HBM 칩은 AI용 고대역폭 메모리 반도체로 2013년 SK하이닉스가 세계 최초로 개발한 메모리 제품이다. 언어유희를 활용해 ‘허니 바나나 맛(Honey Banana Mat, HBM)’ 스낵칩 상품으로 선보였으며 기존에 없던 식감과 풍부한 맛을 구현하기 위해 수십 차례 테스트를 거쳐 출시했다.
허니바나나맛 HBM 칩은 HBM 반도체를 상기시킬 수 있도록 사각형의 형태를 구현했다. HBM의 빠른 데이터 처리 속도를 입안에서 부드럽고 빠르게 퍼지는 ‘허니&바나나’의 풍부한 맛으로, 나노 단위의 정교한 정밀도를 ‘균일한 두께의 바삭함’으로 재해석해 HBM의 특징들을 맛과 모양에 담아낸 상품이다. 바삭하고 네모난 형태의 옥수수칩에 달콤한 허니바나나맛 크림을 입혀 디저트처럼 먹기 좋다.
상품 패키징에는 SK하이닉스의 반도체 휴머노이드 캐릭터가 그려져 있으며 캐릭터 스티커 30종 중 1개가 랜덤으로 들어 있어 재미를 더한다. 스티커 뒷면에 기재된 번호를 세븐앱 이벤트 페이지에서 응모 시 추첨을 통해 순금, 에어팟 등 총 1500여 명에게 풍성한 경품도 제공한다. 행사는 내년 2월까지 진행되며 번호 입력 시 곧바로 당첨 여부를 알 수 있다. 지난달 26일 출시한 이 상품은 출시 2주 만에 15만 개가 판매됐다. 박선경 세븐일레븐 스낵팀 담당 MD는 “향후에도 업종 간의 경계를 허물고 예상하지 못한 조합으로 이색 먹거리 영역을 넓혀 나갈 것이다”라고 말했다.
