스타벅스, 1년간 종이팩 46t 회수… 시범사업 지역 확대

지난해 10월 대전 58개 매장서 사업 시작
올 12월 청주로 확대… 총 90여 개 매장
회수한 우유팩, 친환경 굿즈 재탄생
스타벅스코리아가 자원 순환을 위해 진행해 온 종이팩 회수 시범 사업을 대전 지역에 이어서 이달부터 청주 지역까지 확대한다고 15일 밝혔다.
스타벅스는 한국환경공단(충청권환경본부), 한국순환자원유통지원센터와 함께 지난해 10월부터 대전 지역 58개 매장에서 종이팩 회수 시범 사업을 시작했다. 1년간 약 46t에 달하는 종이팩(우유팩·멸균팩)을 수거해 노트와 엽서 등의 업사이클링 굿즈로 선보이고 있다.
올해 12월부터는 청주 지역을 포함 총 90여 개 매장에서 종이팩 회수를 진행한다. 매장에서 회수된 종이팩은 선별업체인 창우RS를 통해 선별장에서 우유팩(일반팩)과 멸균팩으로 분류된다. 펄프와 알루미늄 등 복합 구조인 멸균팩과 달리 천연 펄프 중심의 단순구조인 우유팩은 자원으로 재활용이 가능하다. 회수된 우유팩은 재생 종이(우유팩 30% 함량)로 가공되어 다양한 친환경 굿즈로 재탄생하고 있다.
스타벅스 김지영 ESG팀장은 “종이팩 회수 사업은 일상 속에서 분리배출에 조금만 더 관심을 기울이면, 버려지는 자원이 새로운 제품으로 다시 태어날 수 있다는 메시지를 전하는 의미 있는 활동”이라며 “앞으로도 지속 가능한 미래를 위한 다양한 친환경 활동을 이어가겠다”라고 말했다.
한편 스타벅스는 친환경 활동에 동참한 고객에게 매장에서 수거한 커피박(커피 찌꺼기)으로 제작한 ‘커피박 트레이’, 원두 팩을 재활용해 제작한 ‘원두팩 업사이클링 파우치’ 등을 증정한다.
