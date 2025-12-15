시드물, 글루타치온·나이아신아마이드 담은 기미 수분 로션 출시

자연주의 화장품 브랜드 시드물이 고객들의 실제 사용 경험과 요청을 반영해 수분과 미백 기능을 동시에 강화한 신제품 ‘울트라 페이셜 글루타치온 기미 수분 로션’을 출시했다고 밝혔다.
이번 신제품은 시드물의 베스트셀러 라인인 ‘울트라 수분 로션’의 산뜻하고 촉촉한 사용감은 유지하면서, 기미·잡티 관리에 대한 소비자 니즈를 반영해 미백 기능성 성분을 보강한 것이 특징이다. “수분 로션 하나로 기미 케어까지 가능했으면 좋겠다”는 고객 의견을 개발 단계부터 적극 반영했다는 것이 업체측의 설명이다.
시드물에 띠르면 핵심 성분은 △피부 톤을 균일하고 화사하게 가꿔주는 파우더 타입 리얼 글루타치온 2% △식약처 고시 미백 기능성 성분인 나이아신아마이드 5% △색소 침착 관리에 도움을 주는 트라넥사믹애씨드 등이다.
제품은 가볍고 빠르게 흡수되는 로션 제형으로, 끈적임 없이 산뜻하게 마무리되면서도 피부 속까지 충분한 수분을 전달한다. 계절과 피부 타입에 구애받지 않고 사용할 수 있어, 데일리 스킨케어 단계에서 부담 없이 활용할 수 있는 것이 장점이다. 또 민감성 피부를 고려한 저자극 설계로, 자극 걱정 없이 기미 관리가 가능하도록 했다.
시드물 관계자는 “이번 신제품은 단순히 성분을 더한 제품이 아니라, 고객들이 실제로 원했던 ‘수분과 미백을 동시에 잡는 로션’을 구현하는 데 집중했다”며 “앞으로도 소비자의 목소리를 제품 개발에 적극 반영해 피부에 실질적인 변화를 주는 정직한 화장품을 선보이겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
