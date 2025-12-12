차이커뮤니케이션, ‘2025 대한민국 디지털 광고 대상’ 14관왕

통합 AI 마케팅 플랫폼 ‘CH.Ai Agent’ 포함, 11개 부문 수상
2년 연속 AI 관련 부문 최고상
차이커뮤니케이션이 지난 11일 열린 ‘2025 대한민국 디지털 광고 대상(KODAF 2025)’에서 대상 2개, 금상 5개, 은상 2개, 동상 1개, 우수상 4개를 받아 14관왕에 올랐다.
특히, 지난해 미래에셋증권 ‘ZERO 캠페인’으로 AI크리에이티브 부문 대상을 수상한 데 이어 2년 연속 AI관련 최고상을 수상했다.
올해 AI기술혁신 부문 대상에는 차이커뮤니케이션 통합 AI 마케팅 에이전트 플랫폼 ‘CH.Ai Agent’가 선정됐다. ‘CH.Ai Agent’는 트렌드 분석부터 전략, 제작, 검수, 성과까지 원스톱으로 자동화하는 플랫폼으로, 생성형 AI와 광고 심의 AI를 동일 플랫폼 내에서 연동한 국내 최초 사례다.
또 차이커뮤니케이션은 카카오 ‘찾아가는 시니어 디지털 스쿨 캠페인’으로 CSR 부문 최고 영예를 차지했다. 이 캠페인은 전 세대가 디지털 격차에 공감하고 시니어들의 도전을 응원하기 위해 기획됐으며, 시니어들이 급변하는 디지털 세상에서 주체적으로 적응해 나가는 모습을 담아내 주목받았다.
이밖에 △KB손해보험 다이렉트 자동차보험 검색 광고 캠페인 (검색 퍼포먼스 대형 부문) △미래에셋증권 타깃 맞춤형 마이크로 크리에이티브 전략 (퍼포먼스 크리에이티브 부문) △지앤푸드 ‘굽네 장각구이 런칭 캠페인’ (디지털영상 숏폼 부문) △G마켓 ‘G락페 캠페인’ (디지털 영상 시리즈 부문) △카카오 ‘더 가깝게 카카오 캠페인’ (위기평판관리 부문)이 금상을 획득했다.
이어 △스타벅스 코리아 ‘Want More Coffee? One More Coffee!’ 캠페인 (비주얼 크리에이티브 부문) △세방그룹 ‘세상을 바꾸는 움직임 세방’ (디지털 영상 단편 부문)이 은상을 차지했고, △KB손해보험 ‘데이터로 설계한 고객 확보 전략‘ (데이터활용 마케팅 부문)이 동상을 품에 안았다.
마지막으로 △뉴트리 디지털 퍼포먼스 마케팅 (통합 퍼포먼스 부문) △스타벅스 25년 디지털 캠페인 (통합 퍼포먼스 부문), △스타벅스 코리아 ’프라푸치노에 PPUCC 빠져봐‘ (디지털 영상 시리즈 부문) △미래에셋증권 부자되는 즐거움 캠페인 (디지털 영상 시리즈 부문)이 우수상을 받았다.
한편, 올 한해 다방면에서 역량을 펼친 차이커뮤니케이션은 AI(인공지능) 기반의 디지털 마케팅, 브랜드 커뮤니케이션 외에도 최근 IP 기반 커머스 콘텐츠 사업까지 확장시키며 광고 산업의 새로운 변화를 주도하고 있다.
