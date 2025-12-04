마티니 아이오, 브레이즈 공식 리셀러 선정… “데이터 기반 마케팅 역량 입증”

마티니 아이오(이하 마티니)가 글로벌 고객참여 플랫폼 브레이즈의 공식 리셀러로 선정됐다고 4일 밝혔다.
브레이즈 리셀러는 단순 라이선스 판매가 아닌 고객사의 마케팅 전 과정에 개입하는 ‘전문 컨설팅 및 기술 파트너 역할이다. 설립 3년차에 공식 리셀러로 선정된 것은 업계에서 데이터 기반 마케팅 실행 역량을 입증받았음을 의미한다고 마티니 측은 설명했다.
벤처스튜디오 에임드 자회사로 출범한 마티니는 마케팅 전분야 전문가들이 함께 모인 특화 기업이다. 마케팅·데이터·기술이 결합된 풀퍼널 솔루션으로 △SSF △롯데온 △두나무 △오늘의집 △마이리얼트립 △에어프레미아 △롯데멤버스 등 IT, 패션, F&B, 라이프스타일, 게임 업계 기업과 협업 중이다.
특히 솔루션 도입 이후에도 정확한 데이터 활용법을 전수하는 등 마티니만의 마케팅 전략을 통해 설립 3년 만에 누적 매출 300억 원을 달성했다. 이선규 대표는 “마티니는 다양한 글로벌 솔루션을 직접 검토하며 AI, 마테크 등 시장 흐름을 빠르게 반영해 왔다”며 “세계 최고 수준의 기술력을 갖춘 브레이즈와 협력으로 한층 더 완성도 높은 CRM 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
