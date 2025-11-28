의정부 용현동에 900여채 분양 중

대우건설 ‘탑석 푸르지오 파크7’
대우건설이 경기 의정부시 용현동 일원에 짓는 ‘탑석 푸르지오 파크7’(조감도)을 분양하고 있다고 27일 밝혔다. 7개 동(지하 3층 ∼ 지상 27층), 935채 규모다. 평형 구성은 전용 59㎡(197채)와 84㎡(738채) 등 중소형 위주다.
7호선 연장-非규제지역 수혜
서울 진입이 용이한 교통 여건을 갖췄다. 구리∼포천 고속도로를 통해 동의정부 나들목(IC), 민락IC, 수도권제1순환고속도로 등 주요 간선망에 접근할 수 있다. 의정부 경전철 송산역은 도보로 이용할 수 있다. 2027년 개통 예정인 서울 지하철 7호선 탑석역을 이용하면 강남권역까지 50분대에 도착할 수 있게 될 것으로 보인다.
주거 생활 여건도 갖췄다. 반경 3km 내에 이마트, 홈플러스, 롯데시네마 등 다수의 대형 생활편의시설이 있다. 용현초, 솔뫼중, 부용고 등 초중고교도 주변에 자리 잡고 있다.
서울 접근성이 우수한 비규제 수도권 지역에 위치한 것도 눈길을 끈다. 의정부시는 10·15 부동산 규제를 피해 대출 여건이 자유롭고 토지거래허가를 받지 않아도 돼 투자용 매입도 가능하다.
분양 관계자는 “현재 선착순 동호 지정 계약을 진행하고 있으며 모든 평형에서 계약금 500만 원을 적용하고 있다”며 “계약조건 안심보장제를 시행해 중도금 이자 조건, 발코니 확장비 등 조건이 바뀌더라도 기존 계약자들에게도 소급 적용할 계획”이라고 설명했다. 입주는 2029년 3월 예정.
이축복 기자 bless@donga.com
