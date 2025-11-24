서울 대형 오피스텔 값 큰 폭 상승… “비규제 효과”

지난달 85㎡ 넘는 매물 0.44% 올라
10·15 대책으로 서울 전역이 규제지역과 토지거래허가구역으로 지정된 가운데 대출 규제 대상이 아니면서 아파트 대체재로 여겨지는 대형 오피스텔 매매가격이 큰 폭으로 상승했다.
23일 한국부동산원 통계에 따르면 지난달 서울의 전용면적 85㎡ 초과 오피스텔 매매가격지수는 전월 대비 0.44% 올랐다. 한국부동산원이 표본을 확대하고 통계를 재설계한 지난해 1월 이후 가장 높은 상승률이다. 전용면적 40㎡ 이하가 0.06%, 40㎡ 초과∼60㎡ 이하가 0.09%, 60㎡ 초과∼85㎡ 이하는 0.2% 오른 것과 비교했을 때도 상승률이 두드러진다.
10·15 대책에서 오피스텔은 비(非)주택으로 분류돼 주택담보인정비율(LTV)이 기존의 70%가 유지되는 등 각종 대출규제에서 제외됐다. 이 때문에 아파트의 대안으로 오피스텔을 선택하는 매수자가 늘고 있다는 분석도 나온다.
