폐경 진행중인 여성, 짜게 먹으면 수면무호흡 위험↑

염분 섭취 많을수록, 폐쇄성 수면무호흡 위험 커져
폐경 전 갱년기 여성 2572명 대상 10년간 추적분석
폐경 이행기 여성에서 염분 섭취가 많을수록 폐쇄성 수면무호흡증 발생 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
신수정 성균관의대 강북삼성병원 가정의학과 교수, 류승호·장유수 헬스케어데이터센터 교수, 장윤영 박사 연구팀은 2014년~2018년 사이 강북삼성병원 종합건진센터를 방문한 42~52세의 폐경 전 갱년기 여성 2572명을 대상으로 약 10년간 추적 분석을 실시한 결과를 7일 발표했다.
연구팀은 수면무호흡증을 자가진단하는 ‘STOP-Bang’ 설문지를 통해 폐쇄성수면 무호흡증 위험을 평가했으며, 염분 섭취량은 식습관 설문조사에 따라 3분위로 나눠 분석했다.
그 결과 폐경 전 여성과 비교했을 때 폐경 이행기 후기와 폐경 이후 여성에서 모두 수면무호흡증 위험이 유의하게 증가했다. 특히 염분 섭취가 가장 많은 그룹에서는 폐경 이행기 초기부터 수면 무호흡증 위험이 급격하게 상승했고, 염분 섭취가 적은 여성 그룹에서는 폐경 후 단계에서야 위험이 상승하는 양상이 관찰됐다.
장유수 교수는 “폐경으로 인한 여성 호르몬 감소는 상기도 근육 긴장도와 호흡 조절 능력을 떨어뜨리는데 고염식이 더해질 경우 체액 저류를 증가시키고 수면 중 상기도를 좁히는 영향을 미쳐 수면무호흡증이 발생 위험이 더 커질 수 있으나 추후 기전 연구가 필요하다”고 설명했다.
신수정 교수는 “불가피한 호르몬 변화 외에 염분 섭취라는 조절 가능한 생활 습관 관리를 통해 수면무호흡증 위험을 줄일 수 있다는 것을 밝혀냈다는 점에서 의미가 크다”며 “폐경 이행기 초기부터 염분 섭취를 줄이는 생활습관 개선과 수면무호흡증에 대한 조기 선별을 병행한다면, 중년 여성의 수면 건강은 물론 심혈관 및 대사 질환 예방에도 도움이 될 것”이라고 말했다.
이번 연구는 질병관리청 국립보건연구원의 ‘갱년기 여성의 만성질환 예방 관리를 위한 전향적 연구’ 지원 사업의 일환으로 수행됐으며, 국제 학술지 뉴트리언츠(Nutrients) 최신 호에 게재됐다.
