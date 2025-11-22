청년떡집 땅콩버터절편 후속 말차절편, ‘나혼자산다’서 소개

청년떡집의 스테디셀러인 ‘땅콩버터절편’의 후속 신제품 ‘말차절편’이 MBC 인기예능 ‘나 혼자 산다’를 통해 소개됐다.
지난 21일 방영된 ‘나 혼자 산다’에서는 인기 예능인 박나래가 자연스러운 일상 루틴 속에 ‘말차절편’을 즐기는 모습이 소개되면서, 청년떡집이 추구하는 부담 없는 저당 디저트라는 점이 시청자에게 전달됐다.
‘말차절편’은 풍미 깊은 말차가루와 저당 팥앙금이 조화를 이루며 적당한 단맛과 은은한 쌉싸름함을 동시에 느낄 수 있는데다 부드럽고 쫄깃한 절편으로 식감까지 더해진 간식이다.
강한 고소함과 함께 달콤하지만 질리지 않으며 몇 개만 먹어도 든든한 제품으로 SNS를 중심으로 알려지고 있는 ‘땅콩버터절편’의 후속제품이기도 하다. ‘땅콩버터절편’은 100% 땅콩버터 사용, 설탕과 인공첨가물 완전 배제, 당류 1g 수준의 저당 설계, 개별 포장 등 간편성과 건강성을 모두 잡아 빠른 시간에 청년떡집의 대표성을 가진 제품으로 자리 잡은 상태다.
두 제품은 저당·무첨가 원료 기반의 ‘청년떡집 저당 절편 시리즈’ 라인업을 구축하고 있는 만큼 동시에 즐길 수 있도록 세트상품도 구성되어 있다. 청년떡집 인기 절편을 실속 있게 구매할 수 있는 해당 세트는 ‘땅콩버터절편’ 2개와 ‘말차절편’ 1개 세트로 판매 중이다.
청년떡집 관계자는 “방송 직후 높은 관심을 체감 중이다. 향후 고객 접근성을 높이기 위해 2+1 프로모션, 시즌 한정 패키지, 대량 구매 할인 등 다양한 기획전을 준비해 관심에 보답하겠다”며 “절편 디저트가 건강한 일상 간식으로 자리 잡는 흐름 속에서 저당 디저트 전문 브랜드로 꾸준히 성장할 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.
댓글 0