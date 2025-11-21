조선-해양산업 AI 기술 개발 힘모은다

HD현대 등 산-학-관 업무협약
과학기술정보통신부와 산업통상부가 울산과학기술원(UNIST), HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대로보틱스, 울산대 등 5개 기관과 조선·해양 산업 특화 인공지능(AI) 기술 개발 협력에 나선다.
“제조업 피지컬AI 강국 만들것”
과기정통부는 20일 오후 경기 성남시 HD현대 글로벌 연구개발(R&D)센터에서 ‘조선·해양 산업 AI 기술 개발 협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관과 정기선 HD현대 회장, 박동일 산업부 산업정책실장, 박종래 UNIST 총장, 오연천 울산대 총장 등이 참석했다.
이날 배 부총리는 “한국이 제조업 피지컬 AI 강국이 되기 위해선 대표 사례를 만드는 게 우선”이라며 “각 부처가 협력해 기업이 실제 성과를 만들고 산업 생태계를 확장하도록 지원을 강화하겠다”고 밝혔다. 정 회장은 “중국보다 빠르게 우리의 전통 산업에 AI를 반영하고 실질적인 결과를 만들어 나가는 게 중요하다”며 “이번 업무협약은 이를 한 단계 가속하는 모멘텀이 될 것”이라고 했다.
5개 기관은 협약에 따라 △조선·해양 특화 AI 파운데이션 모델 개발 △데이터 생태계 구축 △전문 인력 양성 △지역 산업 생태계 활성화 등에 협력할 계획이다.
과기정통부는 이 같은 계획에 차질이 없도록 데이터의 수집 및 활용과 관련된 불합리한 규제를 찾아내 규제 샌드박스를 적용하고 피지컬 AI 개발에 필요한 데이터 파이프라인을 구축하는 등 지원하기로 했다. 산업부 또한 오랜 시간 축적된 조선·해양 숙련 작업자들의 제조 노하우를 데이터화하고, AI 기반 자율 운영 조선소를 실현하기 위해 필요한 기술을 확보해 나갈 계획이다.
박종민 기자 blick@donga.com
