대우건설 정원주 회장, 태국 총리 예방… 한류 기반 ‘K시티’ 개발 논의

대우건설은 정원주 회장이 태국 정부와 신규 개발사업 협력 논의를 위해 아누틴 찬위라꾼 태국 총리를 예방했다고 20일 밝혔다. 이번 만남에서는 한류 기반 복합개발 모델인 ‘K시티’의 태국 진출 가능성을 타진하고 양국 간 협력 확대 방안을 논의한 것으로 알려졌다.
정 회장은 지난 18일 태국 정부청사에서 열린 면담에서 “대우건설이 보유한 52년의 건설 경험과 베트남 스타레이크시티 개발 성과를 기반으로 태국에서도 현지 기업과 협력해 마스터 디벨로퍼로서 역할을 수행하길 희망한다”고 말했다. 이어 “K팝 공연장, K뷰티·K푸드·K클리닉 등 다양한 산업을 개발사업에 접목한 K시티 구상은 한국 기업의 투자 확대와 현지 경제 활성화에 시너지 효과를 기대할 수 있다”고 설명했다.
특히 그는 “K컬처 공연 아레나를 중심으로 연계 산업을 집적하면 외국인 추가 투자를 유발하는 더블·트리플 투자 효과가 가능하다”고 강조했다.
이에 대해 아누틴 총리는 “한국 기업의 베트남 투자가 활발하게 이뤄지는 만큼 대우건설이 태국에도 관심을 두고 투자해 주길 바란다”면서 “인센티브 제공 등 다양한 협력 방안을 검토하겠다”고 답했다.
정 회장은 “이번 면담을 계기로 태국과의 협력 관계를 확대하며 현지 경제에 실질적으로 기여할 수 있는 프로젝트를 발굴해 나가겠다”고 말했다.
대우건설은 베트남 하노이에서 주거·상업·행정 기능을 아우르는 한국형 신도시 개발사업인 스타레이크시티를 수행한 경험을 바탕으로 태국을 포함한 동남아 시장에서 K시티 모델을 확장할 계획이다.
대우건설 관계자는 “정원주 회장의 태국 총리 예방을 통해 회사의 개발 역량과 장기 비전을 현지 정부에 전달할 수 있었다”며 “K문화를 핵심 콘텐츠로 활용한 복합개발 사업을 바탕으로 태국 시장 진출을 추진할 것”이라고 전했다.
