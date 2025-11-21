재생 페트병으로 환경 지키는 ‘착한 사이다’

롯데칠성음료가 대한민국 최초로 재생 플라스틱 원료 100%를 사용한 칠성사이다 500㎖ 페트병을 출시했다. 롯데칠성음료는 환경부 ‘자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률’ 본격 시행에 앞서 선제적으로 이번 제품을 기획했다.
롯데칠성음료는 칠성사이다 500㎖ 페트병에 재생 플라스틱 원료 100%를 사용함으로써 연간 약 2200t의(2024년 칠성사이다 500㎖ 판매량 기준) 플라스틱과 약 2900t의 탄소배출량을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이를 통해 폐플라스틱의 매립 소각에 따른 환경오염을 줄이고 탄소중립 및 기후변화 대응에 기여하며 ESG 경영 실천에 힘쓴다는 전략이다. 이번에 출시되는 칠성사이다 500㎖ PET 제품은 라벨과 용기 디자인도 일부 변경된다.
제품 라벨에는 재생 원료 100% 적용을 표현하기 위해 ‘100% RECYCLED BOTTLE(기업자가마크)’이라고 표기했다. 기존 페트병 하단의 둥근 모양에서 양각으로 무늬를 넣은 각진 타입의 진취적인 디자인을 적용해 세련미를 더했으며 그립감도 개선해 사용자 편의성을 높였다.
롯데칠성음료는 광고를 통해 칠성사이다가 미래 세대를 위해 지구를 배려하는 행보를 알렸다. 광고는 맨 처음 날아오르는 리드 버드에 뒤이어 수많은 철새가 함께 날아가는 ‘철새 편’과 물속으로 처음 뛰어든 펭귄을 따라 다 같이 뛰어드는 펭귄 무리의 모습을 담은 ‘펭귄 편’을 통해 ‘최초가 모두를 바꾼다’는 메시지를 담고 있다. 자연 속 리더의 모습에 비춰 칠성사이다의 선도적인 역할을 표현하며 재생 원료를 100% 사용한 MR-PET(기계적 재활용 페트) 도입을 알리고 브랜드 리더십을 강조했다.
롯데칠성음료의 칠성사이다가 처음 출시된 것은 1950년 5월 9일이다. 반세기가 넘도록 전 국민적 사랑을 받고 있는 칠성사이다의 ‘칠성’이라는 이름은 창업주 7명의 성씨가 다르다는 데 착안해 칠성(七姓)으로 작명하려 했으나 회사의 영원한 번영을 다짐하는 의미에서 별을 뜻하는 칠성(七星)을 넣게 됐다.
칠성사이다는 6·25전쟁의 어려움 속에서 경쟁사가 생산 중단될 때에도 굳건히 살아남아 여러 세대에 걸쳐 애환과 갈증을 달래주는 위로가 됐다. 김밥과 삶은 계란, 칠성사이다의 조합은 중장년 세대들에게 ‘소풍 삼합’이란 별칭으로 오랫동안 사랑받으며 그 전통만큼이나 국내에서 가장 많이 팔린 사이다 제품으로 손꼽히고 있다.
젊은 세대에게도 칠성사이다의 존재감은 확실하다. 갑갑한 상황이 시원하고 통쾌하게 풀렸을 때 또는 주변 눈치 탓에 쉽게 하지 못하는 말을 당당하게 해낼 때 그런 상황을 두고 이들은 ‘사이다’라고 표현한다.
이제 칠성사이다는 단순히 음료를 넘어 시대와 문화를 잇는 공감의 아이콘으로 여러 세대가 다 같이 즐기고 각자에게 다른 의미와 추억을 선사하며 그 역사를 이어 나가고 있다.
칠성사이다는 음료 제조에 있어 ‘물’을 가장 중요한 요소로 꼽고 있다. 롯데칠성음료는 여러 단계의 고도화된 수처리를 통해 깨끗하게 정제된 물만 사용하고 있다.
롯데칠성음료는 칠성사이다 고유의 정체성을 지키면서도 변화하는 트렌드에 맞춰 제품군을 다양화하고 있다. 특히 헬시플레저를 고려해 출시한 ‘칠성사이다 제로’ 제품은 기존 오리지널 제품의 맛과 향은 그대로 살리면서 칼로리에 대한 부담 없이 즐길 수 있어 꾸준한 인기를 끌고 있다. 지난 5월에는 신제품 ‘칠성사이다 제로 오렌지’를 출시해 제로 칼로리 음료를 선호하는 소비자들의 제품 선택 폭을 넓혔다.
