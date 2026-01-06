우 의장, 백봉신사상 대상 “주요 덕목은 정직, 의회민주주의, 언어 구사”

결과는 지난해 10월 13일부터 11월 7일까지 설문에 참여한 의원, 기자, 사무처 직원들의 답변으로 정해졌다.

우원식 국회의장이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 백봉 신사상 시상식에서 참석자들과 인사하고 있다. 2026.1.6/뉴스1

백봉신사상은 독립운동가로서 제헌의원, 국회부의장 등을 지낸 백봉 라용균 선생을 기리는 상으로 신사적인 정치인을 격려한다는 취지에서 1999년 제정됐다.