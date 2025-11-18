손정의 이어 피터 틸도 엔비디아株 모두 팔았다… AI 거품론 불붙나

‘페이팔 마피아’의 대부로 불리는 피터 틸 팔란티어 공동 창업자가 엔비디아 지분을 전량 매도하고 테슬라 지분도 줄였다. 대신 애플과 마이크로소프트 지분을 늘리긴 했지만 손정의 소프트뱅크 회장에 이어 피터 틸까지 잇따른 거물들의 지분 매도로 인공지능(AI) 고평가 논란이 재차 불붙었다.
17일(현지 시간) 엔비디아 주가는 전거래일 대비 1.88% 하락한 186.6달러로 마감하며 한주를 약세로 시작했다. 14일 회복했던 190달러 선도 다시 깨졌다.
이날 엔비디아 주가가 하락한 것은 틸의 헤지펀드(틸 매크로)가 보유 중이던 엔비디아 주식 53만7742주를 모두 매각했다는 사실이 알려졌기 때문이다. 틸은 페이팔, 팔란티어 등을 연쇄 창업했고 페이스북(현 메타)의 초기 투자자이기도 한 실리콘 밸리의 거물이다. 틸은 보유 중이던 테슬라 주식 20만7613주를 매도하며 비중을 대폭 줄였다. 대신 마이크로소프트와 애플을 각각 4만9000주, 7만9181주씩 사들였다.
엔비디아 주식을 전부 매도한 거물은 틸만이 아니다. 최근 손 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크 그룹도 보유 중이던 엔비디아 지분 3210만 주를 전부 매도했다. 소프트뱅크는 대신 챗GPT를 개발한 오픈AI에 ‘올인’한다는 계획이다. 앞서 영화 ‘빅쇼트’의 주인공 마이클 버리도 엔비디아와 AI 소프트웨어 기업 팔란티어 주가 하락에 베팅하며 풋 옵션(정해진 가격에 팔 수 있는 권리)을 매수한 사실이 드러나기도 했다.
반면 워런 버핏의 버크셔해서웨이가 투자한 사실이 전해진 구글의 모회사 알파벳은 3%대 강세로 마감했다. 기술주 투자를 꺼려왔던 버핏의 마지막 투자가 구글이라는 점이 관심을 끌었고, 빅테크 가운데 실적 대비 주가가 저평가됐다는 점과 사업모델이 다각화됐다는 점도 재차 주목받았다.
엔비디아 등 미국 기술주의 약세로 한국 반도체 기업 주가도 하락했다. 18일 오전 11시 기준 코스피는 전거래일 대비 2% 가깝게 하락하며 4,000선이 위태로운 상황이다. 삼성전자는 1%, SK하이닉스는 4%대 하락하며 각각 10만 원, 60만 원선이 깨졌다.
