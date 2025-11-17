KISA, 보안 취약 소프트웨어 자동 업데이트 서비스

한국인터넷진흥원(KISA)은 백신 소프트웨어와 연계해 사용자 컴퓨터(PC) 내 취약 소프트웨어를 탐지해 최신 버전의 소프트웨어로 업데이트를 돕는 ‘보안 취약점 클리닝 서비스’를 17일부터 제공한다고 16일 밝혔다.
이 서비스는 추가 프로그램 설치 없이 기존 백신 사용자 PC에서 자동으로 제공된다. 제공되는 서비스는 잉카인터넷의 ‘엔프로텍트 온라인 시큐리티’, 에스지에이 이피에스의 ‘바이러스체이서’, 엑소스피어랩스의 ‘엑소스피어’, 에브리존의 ‘터보클리너’ 등 4개다. 이 백신 프로그램을 설치한 사용자 PC의 소프트웨어에서 보안 취약점이 발견되면 알림창으로 삭제가 안내되고 ‘취약점 해결하기’ 버튼을 누르면 바로 보안 패치된 소프트웨어로 업데이트할 수 있다.
KISA는 시범 운영을 통해 도출된 개선 사항을 반영해 내년 1분기(1∼3월)에 정식 서비스를 제공할 계획이다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
