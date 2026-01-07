대통령 세종집무실-의사당 ‘속도전’… 이르면 2029년 여름 준공

대통령 세종집무실과 국회 세종의사당이 들어서는 세종시 국가상징구역의 구체적인 개발 계획이 올해 6월까지 확정될 것으로 전망된다. 집무실과 의사당의 설계안도 공모에 들어간다. 이재명 대통령이 지난해 12월 업무보고 당시 “서두르면 좋겠다”고 발언한 뒤 전담 조직이 출범하는 등 ‘속도전’에 들어가는 모습이다.
행정중심복합도시건설청은 국가상징구역 조성을 전담하는 ‘대통령 세종집무실건립단’을 신설했다고 6일 밝혔다. 건립단은 대통령집무실과, 국가상징구역조성팀, 소통협력팀 등 3개 부서로 이뤄져 대통령집무실 설계 및 사업관리, 대외협력 기능을 총괄한다. 국가상징구역 조성, 국회 세종의사당 건립 지원 등 핵심 과제도 아우른다.
세종시 국가상징구역은 정부세종청사 동쪽인 행복도시 S-1생활권 일대에 약 210만 ㎡(여의도 면적 75%) 규모로 조성된다. 행복청은 지난해 12월 선정된 국가상징구역 마스터플랜 공모 당선작을 바탕으로 올해 6월까지 국가상징구역 밑그림을 구체화할 계획이다. 당선작에서 제시한 주요 시설 위치, 교통 체계 등을 살려 토지이용계획 세부사항, 건축물 디자인 등을 도시관리계획에 담는 것이다. 올해 상반기(1∼6월) 중 대통령 세종집무실, 국회 세종의사당 건물에 대한 건축 설계 공모도 추진한다.
준공 시점을 앞당길 수 있을지 전문가 자문도 추진한다. 현재는 2030년 6월 세종집무실, 2033년 세종의사당 준공을 목표로 하고 있다. 최대한 시기를 앞당기기 위해 세종집무실 인근 지역의 부지 조성 공사에 우선 착공할 예정이다. 일각에서는 준공 시기를 2029년 8월로 행복청 목표 대비 약 10개월 앞당기는 방안도 거론된다.
12월 선정돤 공모 당선작 ‘모두가 만드는 미래’를 살펴보면 국가상징구역의 북쪽에 세종집무실이, 남쪽에 국회 세종의사당이 있고 이를 시민공간인 ‘모두를 위한 언덕’이 연결하게 된다. 국가상징구역은 도넛 모양으로 주요 시설이 배치돼 있는 세종시의 중앙에 위치해 있다. 당초 민주적 도시구조를 목표로 ‘중심 없는 도시’를 지향했던 세종시의 도시계획 기본개념 자체가 바뀌게 되는 셈이다.
국가상징구역에 충청권 광역급행철도(CTX) 정부세종청사역이 들어설지에도 관심이 쏠린다. CTX는 정부대전청사∼정부세종청사∼조치원∼청주국제공항을 연결하는 64.4km 연장의 철도다. CTX 건설로 정부대전청사∼정부세종청사∼서울을 직결하는 열차가 운행될 경우 서울역에서 세종청사까지 환승 없이 1시간 15분 안에 이동할 수 있다. 현재는 KTX를 타고 오송역까지 이동한 뒤 간선급행버스(BRT)로 환승해야 한다.
