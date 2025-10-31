CJ제일제당, 스웨덴 바이오소재 기업 손잡고 ‘생분해성 소재’ 사업 고도화

스웨덴 BIQ머티리얼즈와 PHA 적용 충전재 상용화 협약
EU 2031년 석유계 충전재 금지 정책 대응 선제적 조치
미국 자회사, 2025 바이오플라스틱 혁신상 수상
다양한 글로벌 협업으로 사업 영역 확장 추진
CJ제일제당은 31일 스웨덴 바이오소재 컴파운딩 기업 ‘BIQ머티리얼즈(BIQ Materials)’와 ‘PHA(Polyhydroxyalkanoates, 생분해성 고분자) 적용 인조잔디 충전재 상용화 확대를 위한 파트너십’을 체결했다고 밝혔다. BIQ머티리얼즈는 유럽 최초로 PHA 기반 충전재를 개발해 특허를 보유한 기업이다.
PHA는 미생물이 식물 유래 성분을 섭취해 자연적으로 생성하는 고분자 물질로, 산업과 가정용 퇴비화 시설뿐 아니라 토양과 해양 환경에서도 완전히 분해된다. 이에 따라 미세플라스틱 문제를 일으키지 않아 기존 석유계 플라스틱을 대체하는 친환경 차세대 소재로 주목받고 있다. CJ제일제당은 2022년부터 PHA 상업 생산을 시작하고 ‘PHACT’라는 생분해 소재 전문 브랜드를 선보였다.
인조잔디 충전재는 축구장 등에서 인조잔디를 지지하고 충격을 완화해 선수들의 부상을 예방하는 역할을 한다. EU는 2031년부터 미세플라스틱을 발생시키는 석유계 충전재 사용을 금지할 예정이며, 이에 따라 생분해성 충전재에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상된다.
이번 협약에 따라 CJ제일제당은 인조잔디용 PHA 소재를 공급하고, BIQ머티리얼즈는 이를 활용해 제품을 제조한다. PHA 분야 글로벌 리더인 CJ제일제당과 유럽 유일 PHA 기반 충전재 제조업체 BIQ머티리얼즈의 협력으로 PHA 상용화가 가속화될 전망이다.
지난 30일 독일 프랑크푸르트에 위치한 CJ BIO 유통법인에서 열린 협약식에는 정혁성 CJ제일제당 BMS(바이오소재) 본부장과 프레드릭 베리에고르 BIQ머티리얼즈 회장을 비롯한 양사 관계자가 참석했다. 정 본부장은 “이번 협약으로 유럽 시장 내 PHA 활용 범위를 넓히고, 환경 부담을 줄이는 혁신 소재 솔루션을 지속 출시할 것”이라고 말했다.
이와 함께, CJ제일제당의 미국 자회사 CJ바이오머티리얼즈(CJ Biomaterials)는 최근 미국 플라스틱산업협회(Plastics Industry Association, PLASTICS)로부터 ‘2025 바이오플라스틱 어워드 혁신상’을 수상했다. 이는 바이오플라스틱 업계에서 혁신성과 지속 가능성을 인정받는 상으로, CJ제일제당은 세계 최초로 상용화한 비결정형 PHA(aPHA, amorphous PHA) 기술력으로 선정됐다. 협회는 aPHA가 바이오플라스틱의 활용 가능성을 확장하고 새로운 적용 분야를 개척했다고 평가했다.
CJ제일제당은 이 밖에도 지난 9월 세계 1위 화장품 ODM 기업인 코스맥스와 PHA 적용 화장품 용기 개발 업무협약을 체결했으며, 올해 3월에는 일본 이토추 상사의 자회사인 이토추플라스틱스와 협력을 시작하며 현지 바이오플라스틱 시장 진출에 박차를 가하고 있다.
이번 협력을 통해 CJ제일제당은 생분해성 바이오소재 ‘PHA’를 중심으로 글로벌 친환경 소재 시장에서의 입지를 더욱 강화하고, 지속가능한 미래 소재 산업을 선도해 나간다는 계획이다.
