롯데건설, ‘청주 롯데캐슬 시그니처’, 오늘(3일) 정당계약 시작

충청북도 청주시 흥덕구 강서동 일원에 들어서는 청주 롯데캐슬 시그니처가 오늘(3일)부터 오는 5일까지 정당계약을 진행한다.
해당 단지는 총 962세대 규모로 지하 4층~지상 29층, 10개 동으로 조성된다. 전용 67㎡, 76㎡, 84㎡의 중소형 평면 위주로 구성되며, 이 중 459세대가 일반분양 물량이다.
단지는 충청권 광역급행철도 CTX(예정)과 KTX·SRT 오송역, 청주공항, 청주 고속·시외버스터미널을 통한 광역 교통망을 갖추고 있다. 강서IC, 청주IC, 서청주IC, 제2순환도로와 가로수로 등 차량 이동 편의성도 높다.
생활 인프라도 풍부하다. 커넥트 현대, 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점 등 청주의 대표 상업·문화시설이 인근에 위치해 있어 입주민들은 원스톱 생활을 누릴 수 있다. 교육 환경 또한 우수해 강서초, 서현초, 서현중 등이 가까이 자리하고 있다.
견본주택은 청주시 흥덕구에 위치한다.
최용석 기자 duck8@donga.com
