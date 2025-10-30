엔비디아 ‘시총 5조달러’ 최초 기업 됐다…독일 GDP도 능가

인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아가 29일(현지 시간) 시가총액 5조 달러(약 7100조 원)를 돌파했다. 전 세계 시총 1위 기업인 엔비디아는 역대 처음으로 5조 달러의 기업 가치에 도달한 기업이 됐다.
엔비디아는 29일(현지 시간) 뉴욕증시에서 전장보다 2.99% 급등한 207.04달러를 기록했다. 시총은 5조 311억 달러로 나타났다. 엔비디아 시총은 세계 3위 경제 대국인 독일의 명목 국내총생산(GDP·5조100억 달러)을 넘어서는 것이다.
엔비디아의 시총은 불과 석 달 만에 4조 달러에서 5조 달러로 1조 달러가량 늘었다.
영국 파이낸셜타임스(FT)는 “엔비디아는 인공지능 시스템의 판매 실적와 중국 시장에 대한 접근성 확대 전망에 힘입어 주가가 급등하면서 세계 최초의 시총 5조 달러 기업이 됐다”며 “엔비디아 주가는 6개월 동안 90% 이상 상승했으며 현재 기업 가치는 독일, 프랑스, 이탈리아의 주요 주가 지수를 합친 것보다 크다”고 전했다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 27일~29일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 ‘GTC 2025’에서 AI 버블 우려에 대해 “근거 없다”고 말했다. 그러면서 “엔비디아는 단순한 칩 제조사가 아니라 산업 생태계를 창조하는 기업으로 진화하고 있다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
