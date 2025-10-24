APEC 기간 경주 행사장·김해공항 드론 못 띄운다

27일부터 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경주 행사장과 김해국제공항에서 무인비행기(드론)를 띄울 수 없게 된다.
국토교통부는 경주 APEC 주요 행사장과 정상 입출국 통로인 김해국제공항을 비행금지구역으로 설정한다고 24일 밝혔다. 기간은 27일부터 다음달 2일까지다.
비행금지구역에서는 드론, 초경량비행장치 등 모든 항공기 운항이 금지된다. 다만 정기 여객항공편과 응급구조, 재난재해 지원, 군·경 작전 임무를 수행하는 비상임무 항공기는 예외적으로 운항이 허용된다.
비행금지구역에서 드론을 조종하다 적발되면 최대 300만원의 과태료 처분을 받을 수 있다. 구체적인 비행 가능지역은 항공정보통합관리(http://aim.koca.go.kr)에서 확인할 수 있다.
안전관리도 강화한다. 국정원, 국방부, 경호처, 경찰청 등 관계기관 합동으로 드론 탐지 및 전파차단 장비를 운용한다. 비인가 항공기가 정상회의 행사장 상공을 운항할 수 없도록 실시간 통제할 계획이다.
국토부 측은 “APEC 정상회의에 참석하는 각국 정상 및 대표단의 안전을 확보하고, 불법드론 등 비인가 항공기 운항에 따른 예상치 못한 위협을 사전에 차단하기 위한 안전강화 대책의 일환”이라며 “국민 여러분의 적극적인 협조를 당부드린다”고 밝혔다.
