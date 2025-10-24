어니스트서울, CJ 온스타일 ‘유인나의 겟잇뷰티’에서 랩다이아 주얼리 선보여

패션파인주얼리 브랜드 어니스트서울(HONEST SEOUL)이 배우 유인나가 진행을 맡은 CJ온스타일의 모바일 라이브 ‘겟잇뷰티 팝업스토어 with 유인나’에 참여해 오는 25일 랩다이아몬드 주얼리를 선보인다고 24일 밝혔다.
‘겟잇뷰티 with 유인나’는 매주 뷰티 및 라이프스타일 트렌드를 탐구하며 국내외 인기 브랜드의 제품을 소개하는 CJ온스타일의 대표 모바일 라이브 프로그램이다. 배우 유인나가 진행을 맡아 제품의 매력을 직접 체험하고 소개하는 형식으로, 매회 높은 시청률과 판매 성과를 기록하고 있다.
CJ온스타일 측은 “어니스트서울은 국내 랩다이아몬드 주얼리 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 브랜드로 제품력과 디자인, 브랜딩 감도에서 독보적인 경쟁력을 보이고 있다”며 “랩다이아 주얼리 대표 브랜드로 이번 겟잇뷰티 특집에 선정됐다”고 말했다.
한편, 어니스트서울은 30년 이상 경력을 지닌 세공 장인의 기술력을 기반으로 한 컨템포러리 파인주얼리 브랜드다. 전국 주요 백화점에 입점해 있으며, 감각적인 디자인과 제품력으로 국내외 소비자들로부터 높은 신뢰를 받고 있다.
브랜드 관계자는 “CJ온스타일 겟잇뷰티를 통해 어니스트서울의 정교한 세공과 브랜드 철학을 전달할 수 있게 되어 뜻깊다”고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
