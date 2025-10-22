일상 속 아웃도어 ‘솟솟다운’ 출시… 간절기를 가볍고 따뜻하게

[DA 스페셜] 코오롱스포츠
사진작가 하시시박, 여성 작가-감독 등 자연스러운 일상 담은 화보 공개
가볍고 따뜻한 경량다운 6종… 은은한 광택으로 깔끔한 가을 코디 연출
코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠가 2025 FW 시즌을 맞아 사진작가 하시시박과 함께한 ‘솟솟다운(Light, Warm, You)’ 캠페인을 공개한다.
사진작가 하시시박은 여러 유명 뮤지션의 앨범 커버 작업을 통해 이름을 알렸으며 이후 다양한 매체의 화보와 브랜드의 프로젝트를 진행해 왔다. 일상의 친밀한 순간을 포착한 전시 ‘캐주얼 피시스’로 개인전을 꾸준히 이어가며 패션·문화·음악 분야 전반에서 활동하고 있다.
이번 캠페인은 ‘Light, Warm, You’를 주제로 여성 인플루언서와 아티스트들이 솟솟다운을 입고 각자의 일상 공간에서 촬영한 화보로 구성됐다. 하시시박은 회화 작가, 영화감독, 식물과 오브제를 함께 다루는 편집숍 4T의 운영자 등 다양한 인물의 일상적인 모습을 현실적으로 담아냈다. 각자의 공간에서 편안한 움직임과 자연스러운 시선을 담아 솟솟다운의 감성을 표현했다.
캠페인 속 주요 아이템인 솟솟다운은 일상과 아웃도어에서 모두 착용 가능한 코오롱스포츠의 대표 경량 다운 아우터 시리즈로 가볍고 따뜻한 착용감이 특징이다. 2025년 FW 시즌 솟솟다운 물량을 전년 대비 약 1.3배 확대했으며 간절기부터 초겨울까지 폭넓게 활용할 수 있는 라인업을 선보인다.
이번 시즌 솟솟다운은 △넥리스 경량 다운 △중기장 경량 다운 △후드 일체형 경량 다운 △케이프 다운 등 총 6종이 출시된다. 모든 제품은 작게 접어 보관할 수 있는 전용 주머니가 함께 구성돼 간절기에도 휴대와 보관이 편리하다. 지퍼 포켓과 밑단 스트링으로 수납성과 방풍 기능을 갖췄으며 은은한 광택의 폴리에스터 소재를 사용해 가을과 초겨울 시즌에 어울리는 실용적이면서도 깔끔한 코디가 가능하다. 특히 ‘솟솟 여성 경량다운 베스트’는 발수·방풍 기능을 갖춘 경량 원단을 사용해 가을철 비나 낮은 기온이 이어지는 간절기에도 이너나 아우터로 모두 활용할 수 있어 실용적인 스타일을 완성할 수 있다.
코오롱스포츠 관계자는 “사진작가 하시시박과 함께한 이번 캠페인은 코오롱스포츠가 추구하는 ‘편안한 일상 속의 아웃도어’를 섬세하게 담아냈다”며 “솟솟다운은 매 시즌 높은 판매율을 보이며 코오롱스포츠의 핵심 아이템으로 자리 잡은 만큼 앞으로도 일상과 아웃도어 어디서나 편안하게 착용할 수 있도록 기능과 디자인을 지속적으로 강화해 나가겠다”라고 전했다.
댓글 0