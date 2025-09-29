성수1지구 정비사업, 결국 서울시가 실태점검 나서… 입찰 등 사업 지연 불가피

서울 성동구 성수전략정비구역 제1지구 재개발 사업을 둘러싼 잡음이 이어지고 있다. 성동구청은 지난 24일 서울시에 해당 사업지 조합 운영실태 점검을 공식 의뢰했다. 최근에는 소속이 불분명한 직원이 조합원 명의를 도용해 온라인 댓글을 작성한 정황이 드러나 논란이 되고 있다. 해당 사업지는 시공사 입찰 및 선정 과정에서 여러 의혹들이 누적되면서 조합 운영 공정성 문제가 제기되고 있는 상황이다. 여기에 서울시가 실태점검에 나서면서 사업 일정이 지연될 전망이다.
성동구청 측은 “성수1지구에서 마감재 하향, 시공사 선정계획서 독소조항, 조합과 시공사간 개별 접촉 등 다양한 의혹이 제기되고 있다”며 “서울시에 조합 운영실태 점검을 요청했다”고 밝혔다. 서울시는 일정 확정 후 현장점검에 나서고 결과에 따라 후속조치를 취할 예정이다.
정비사업 시공자 선정기준에 따라 위법행위가 확인되면 입찰무효나 특정 건설사 참가자격 제한, 조합에 대한 시정조치 등 제재가 가능하다. 그동안 성수1지구 조합은 입찰 과정에서 공정성을 두고 논란이 끊이지 않았다. 조합 임원과 특정 건설사 관계자가 고급 한우집에서 만난 사실이 발각되면서 접대가 이뤄졌다는 제보가 접수됐고 대의원에게 복숭아 상자가 전달되면서 입찰지침 변경 반대를 종용했다는 사실확인서까지 나왔다. 조합 측이 마감재 사양을 임의로 낮추면서 차액을 유용하려 했다는 고발도 접수된 상태다. 최근에는 소속이 명확하지 않은 직원이 조합원 명의로 온라인 커뮤니티와 채팅방에 다수 댓글을 작성한 발견된 것으로 전해졌다. 현 조합 집행부와 조합장을 옹호하는 내용인데 댓글 작성 직원은 1주일 만에 자진 퇴사해 객관적인 소명자료도 남기지 않은 것으로 알려졌다.
이런 상황에서 서울시가 직접 실태점검에 나서게 된 것이다. 서울시 점검이 사업 향방을 가르는 분수령이 될 것이라는 전망이다. 업계에서는 재입찰과 조합장 책임론, 시공사 제재 등 3가지 시나리오가 벌어질 것으로 예상하고 있다. 특히 실태점검 결과 위법행위가 확인되면 시공사 선정 절차는 원점에서 재검토될 수 있다는 분석이다.
부동산업계 관계자는 “성수1지구는 강북 최대 재개발 사업지로 약 2조 원대 공사비가 걸린 핵심 프로젝트인데 불미스러운 일이 누적되면서 공정성과 투명성이 흔들리고 조합원 불신도 극대화되고 있는 상황”이라면서 “서울시가 점검이 단순한 행정조사를 넘어 사업 투명성 회복과 조합 공정성 회복을 위한 계기가 될 것으로 본다”고 말했다.
