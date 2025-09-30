다양한 결제 수단 ‘KB Pay’ 앱으로 간편하게

KB국민카드는 ‘세상을 바꾸는 금융’을 실천하며 고객의 행복과 더 나은 세상을 만들어 가는 것을 미션으로 삼고 있다. 이를 바탕으로 ‘최고의 인재와 담대한 혁신으로 가장 신뢰받는 행복생활 파트너’가 되겠다는 비전을 수립하고 금융과 사회적 책임을 조화롭게 실현하기 위한 다양한 활동을 추진하고 있다.
KB국민카드는 1987년 국민신용카드㈜로 설립돼 신용카드 사업 영위 후 2011년 3월 ㈜KB국민카드로 새롭게 출범했다. 1997년 세계 최초 후불교통카드인 PASS카드 출시, 2016년 업계 최초 One card 기반 ‘KB국민 알파원카드’ 출시, 2019년 업계 최초 2019년 노사문화 대상 대통령상 수상 등 대한민국 카드업계를 선도하는 대표적인 신용카드 회사라고 할 수 있다.
2023년에는 모범적인 생산성 향상 활동으로 탁월한 경영 성과를 창출한 기업에 수여하는 정부포상인 ‘국가생산성대상 종합대상’ 대통령 표창을 수상했다.
2024년 4월 KB국민카드는 해외 특화 혜택을 탑재한 ‘KB국민 트래블러스 체크카드’를 출시했다. 이 체크카드는 하나의 카드로 외화머니와 외화계좌를 스위칭해서 사용할 수 있으며 국내외 여행 특화 영역에서 다양한 혜택을 탑재하고 있다.
KB Pay는 신용카드, 체크카드, 계좌, 포인트 등 다양한 결제 수단을 하나의 앱에 통합해 온오프라인 전 가맹점에서 실물 카드 없이 사용하도록 지원하는 플랫폼이다. 타사 카드와도 호환되는 Open Pay 기반의 개방형 종합금융 플랫폼을 구현해 카드 결제, 계좌 결제, 오픈뱅킹, 더치페이 등 다양한 기능을 제공함으로써 고객의 편의성과 활용성을 높이고 있다.
금융소비자보호법 시행에 따른 금융소비자 권익 보호 강화를 위해 금융상품 판매 과정 모니터링 프로세스를 구축했으며 특히 전화 마케팅의 불완전 판매 예방을 위해 AI 모델을 활용한 자동화 시스템을 도입, 운영 중에 있다.
