비엔엠컴퍼니, ‘DNB 스타디움 PC방’ 1호점 신대방에 신규 오픈

PC방 창업컨설팅 기업 ㈜비엔엠컴퍼니(대표 서희원)가 FC온라인 유튜브 스트리머 ‘두치와뿌꾸(안태은)’와 손잡고, 신대방역 초역세권 입지에 ‘두치와뿌꾸’의 세계관을 보여주는 컨셉 매장 ‘DNB 스타디움 PC방’을 오는 10월 새롭게 선보인다.
‘두치와뿌꾸’는 피파온라인의 ‘피통령’으로 불리는 국내 대표 FC온라인 전문 크리에이터다. 구독자 88만 명 이상을 보유하고 있으며, 유튜버 활동과 동시에 FC온라인 프로게이머로도 활약 중이다. 특유의 유쾌한 입담과 다채로운 게임 콘텐츠로 서울시 카테고리 대전에도 참여하는 등 MZ세대를 중심으로 두터운 팬덤을 형성하고 있다.
또 매 시즌 수천 명의 게이머가 참여하는 ‘두치와뿌꾸’ 주최의 ‘뿌드컵’은 FC온라인 커뮤니티 최대 규모의 팬 참여형 대회로 자리매김하고 있다. 이번 DNB 스타디움 PC방에서는 뿌드컵만의 열정과 현장감을 직접 체험할 수 있는 특별한 무대가 마련될 예정이다.
이처럼 새로운 콘셉트로 론칭되는 ‘DNB 스타디움 PC방’은 ‘두치와뿌꾸’의 세계관을 온전히 구현하며, 그의 대표 콘텐츠인 FC온라인 콘셉트를 공간 전반에 담아냈다. 힙하고 세련된 인테리어와 함께 대형 LED 미디어 월이 곳곳에 설치되어, 콘텐츠가 곧 브랜딩임을 직관적으로 보여주는 비주얼 퍼포먼스를 선보인다. 또 ‘미슐랭 1스타 출신 김완수 셰프’가 합류해 게임과 미식, 문화가 결합된 복합 공간으로서 완성도 높은 컨셉 매장의 정점을 제시한다.
한편, 매장 내부에는 ‘두치와뿌꾸’가 직접 라이브 방송을 진행할 수 있는 전용 스트리밍실이 마련됐다. 이 공간은 무대와 전문 음향 장비까지 갖춰 팬 들과의 소통형 콘텐츠 제작이 가능하도록 기획됐다. 스트리밍실 바로 앞에는 대전석이 준비되어 있어, 방문객들은 현장에서 직접 방송을 즐기며 특별한 경험을 나눌 수 있을 것으로 기대된다.
그 밖에 매장의 PC 기어 세팅도 최상위 사양의 게이밍 환경을 갖추어 최고의 게이밍 퍼포먼스를 구현할 예정이다. e스포츠 전용 프로게이머급 대전석과 프리미엄석, 일반석으로 조닝이 나뉘었으며, 대전석의 경우 최신형 CPU 라이젠 9 9800X3D, G.SKILL 64GB RAM, RTX 5080 GPU로 구성되어 프로게이머급 환경을 구현했다.
게이밍 모니터는 AOC OLED QHD 27인치 240Hz와 FHD 27인치 240Hz 모델이 배치되어, 빠른 반응 속도와 선명한 화질을 자랑한다. 여기에 커세어 게이밍 기어 풀 세팅과 화려한 LED 인테리어가 더해졌다.
비엔엠컴퍼니 서희원 대표는 “이번 DNB 스타디움 PC방은 팬들과의 소통을 중시하는 ‘두치와 뿌꾸’의 바람에서 출발했다. 국내에서는 쉽게 접하기 어려운 특별한 세계관과 최상의 게이밍 퍼포먼스를 구현했으며, 앞으로 ‘뿌드컵’을 비롯한 다양한 행사가 함께 펼쳐질 예정”이라고 밝혔다.
이어 “PC방은 문화, 관광, 파티, 게임, 경기 등 다양한 콘텐츠와 결합할 수 있는 무궁무진한 가능성을 지닌 사업”이라며 “비엔엠컴퍼니는 기획, 디자인, 영업, 오픈, 인테리어, 관리, F&B 등 전문 부서를 운영하고 있으며, 올해는 e스포츠 전문 인사들이 대거 합류해 경쟁력을 강화하고 있다”고 덧붙였다.
