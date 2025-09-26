GS건설, 교보문고와 손잡고 입주민 전용 ‘큐레이션 전자도서관’ 도입

GS건설은 주거 브랜드 자이(Xi)가 교보문고와 협업해 아파트 업계 최초로 소장형과 구독형을 결합한 혼합형 전자도서관 서비스를 선보인다고 26일 밝혔다. 이번 서비스는 자이 입주민 전용 애플리케이션 ‘자이홈(Xi Home)’을 통해 무료로 제공된다.
기존 아파트 전자도서관은 주로 소장형(구매형) 방식으로 운영돼 도서 보유 권수를 초과하면 예약이나 대기를 해야 하는 불편이 있었다. 자이가 도입한 혼합형 모델은 소장형에 구독형(대여형)을 결합해 인기 도서나 신간을 구독 방식으로 즉시 열람할 수 있어, 입주민들은 대기 없는 독서 경험을 누릴 수 있다.
특히 이번 서비스는 단순 전자책 열람을 넘어 맞춤형 큐레이션 기능을 갖춘 것이 특징이다. 단지 내 도서관에서 제공해온 입주민 맞춤 추천 서비스를 모바일로 확장한 것으로, 신작과 베스트셀러를 중심으로 관심사·연령·생활 패턴에 맞춘 독서 추천이 이뤄진다.
교보문고의 전자도서관 인프라도 강점으로 꼽힌다. 교보문고는 약 4,800여 곳의 전자도서관 운영 경험과 함께 40만여 종의 콘텐츠를 보유하고 있으며 매월 신간을 업데이트해 차별화된 콘텐츠를 제공하고 있다.
GS건설 관계자는 “이번 큐레이션 전자도서관 서비스는 입주민이 집 안에서도 편안하게 수준 높은 독서 환경을 누릴 수 있도록 만든 차별화된 시도”라면서 “앞으로도 자이는 단순한 주거 공간을 넘어 생활 전반에서 영감을 주는 브랜드 경험을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
