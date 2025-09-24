대우건설, 푸르지오에 AI 조경 설계 도입… 탑석 파크7 첫 적용

대우건설은 푸르지오 아파트 단지에 인공지능(AI) 기반 지능형 조경 설계 시스템을 본격 도입했다고 24일 밝혔다. 이번 시스템은 다양한 생성형 AI 기술을 설계에 통합해 조경 디자인의 창의성과 업무 효율성을 동시에 높이는 것을 목표로 한다.
대표 사례로 의정부 ‘탑석 푸르지오 파크7’ 단지 내 7개 공원의 콘셉트와 설계 초안이 AI의 제안으로 도출됐다고 한다. 대우건설은 클로드(Claude), 챗지피티(ChatGPT)등 고도화된 AI를 활용해 지역성 분석, 아이디어 제안, 이미지 생성 및 시각화 작업을 수행했다고 전했다. 설계자는 이를 토대로 직관적이고 정밀한 결과물을 빠르게 확보할 수 있었다고 한다.
특히 AI 기술은 MCP(Model Context Protocol)를 기반으로 통합 운영된다. MCP는 설계자의 의도와 AI의 분석 결과를 유기적으로 연결해 설계 전 과정을 체계적이고 일관성 있게 관리하는 플랫폼으로 기존 구두 전달 중심의 협업 한계를 개선해 효율성과 완성도를 높였다는 평가다.
대우건설은 이를 통해 입주민에게도 차별화된 가치를 제공한다는 계획이다. AI 분석 과정에서 생태·보안·안전·장애인 친화성 등이 반영돼 균형 잡힌 조경 공간을 구현할 수 있고, 설계 초기 단계부터 정교하게 완성된 데이터를 기반으로 일관된 품질의 시공이 가능하기 때문이다.
또 지난 7월 국내 건설사 최초로 도입한 ‘AI 기반 미디어 파고라’도 탑석 푸르지오 파크7에 적용됐다. 이를 통해 입주민은 시간, 날씨, 계절 등 환경 변화에 따라 맞춤형 미디어 콘텐츠를 경험할 수 있어 조경 공간의 기능성과 감성적 가치가 동시에 강화될 전망이다.
대우건설 관계자는 “AI는 설계자의 창의성을 보완하며 설계 철학을 더욱 깊이 구현할 수 있도록 돕는 동반자”라며 “앞으로도 푸르지오만의 공간 철학에 첨단 기술을 접목해 지능형 조경 설계의 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.
