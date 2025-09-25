청렴 문화-인권경영 철학 정착 주력

한국서부발전㈜(이하 서부발전)의 이정복 사장(사진)이 ‘2025 한국경영대상’ CEO-윤리인권경영 부문 대상을 수상했다. 3년 연속이다.
서부발전은 국내외 발전사업과 전력자원 개발 등을 수행하는 한국전력공사 자회사로 국내 발전설비 용량의 6.9%를 차지하고 있는 발전 공기업이다. 최근에는 ‘탄소중립 미래를 선도하는 에너지 전환 혁신기업’이라는 비전을 수립해 내부 청렴윤리 확산 및 실행 체계 강화를 통한 기업 문화 혁신에 매진하고 있다.
이 사장은 한국전력공사에서부터 36년간 전력산업에 종사한 베테랑으로 특히 지난 2023년 한전에서 사장 직무대행 당시 직접 발로 뛰는 행보로 ‘한전비상경영위원회’를 성공적으로 이끄는 등 업계에서 현장형 리더로 통한다. 지난해 서부발전 사장에 취임한 이후에도 면즉통(面則通)의 경영 철학을 바탕으로 발로 뛰는 현장 행보를 이어오고 있다.
2023년 반부패 청렴 우수기관으로 선정된 성과가 단기에 그치지 않고 장기적으로 조직 내부에 청렴윤리 문화가 정착되도록 소통에 주력하고 있다. 지속적인 밀착 대면 소통으로 구축한 임직원의 공감대를 바탕으로 공공기관 임직원으로서의 윤리 의식 확립에 매진하고 있다. 특히 전사 업무 프로세스를 점검해 1016개의 리스크를 발굴했으며 통제 절차를 확립해 비윤리적 행위의 발생 위험을 사전에 철저히 관리하고 있다. 더 나아가 준법 경영을 위한 컨트롤타워 기능도 강화해 공정성과 책임을 바탕으로 한 청렴한 조직이란 목표 달성을 확고히 할 예정이다.
한편 서부발전은 인권경영에도 적극 앞장서고 있다. CEO를 위원장으로 한 윤리인권경영위원회를 통해 인권경영 연간 계획 심의, 인권제도 및 정책 결정, 인권침해 피해자 보호 등을 체계적으로 관리하고 있다. 특히 MZ세대 직원들이 주도하는 ‘TO-BE청렴컨설팅 그룹’, 노사가 함께하는 인권·윤리경영위원회 운영을 통해 인권경영을 실천하고 있다.
이 사장은 “동주공제(同舟共濟)라는 말처럼 임직원 모두가 합심해서 같은 배를 타고 나아가야 공정과 청렴, 인권 보호의 가치를 정착시킬 수 있다”며 “앞으로도 서부발전 구성원들이 합심해서 국민이 체감하고 신뢰하는 투명한 기업으로 자리매김할 것을 약속하겠다”고 소감을 밝혔다.
