CJ제일제당, 고온적응 배추 ‘그린로즈’ 국내 첫 개발… 여름철 안정 공급 기대

25도 이상 저온지대에서도 안정적 재배 가능
CJ제일제당은 23일 국내 최초로 여름철 폭염에도 잘 자라는 고온 적응성 배추 품종 개발에 성공했다고 밝혔다. 신품종 ‘그린로즈(Green Rose)’는 해발 400m 이하 저고도에서도 재배가 가능해 기후변화로 인한 배추 수급 불안 해소에 기여할 것으로 기대된다.
폭염·장마·가뭄 등 기후 스트레스에 강한 품종
괴산 시범재배지 성능 검증 완료, 특허 출원 진행
김치 제조 적합성까지 확보… 농가 소득 증대 기대
배추는 일반적으로 15~18도의 서늘한 환경에서 재배가 잘 이루어지기 때문에 여름철에는 주로 600~1100m 고랭지에서 재배한다. 그러나 최근 기후 변화 영향으로 강원도 태백 등 전통적인 여름 배추 재배지에서도 수확을 포기하거나 다른 작물로 전환하는 사례가 늘면서 생산량이 감소하는 추세다.
그린로즈는 25도 이상의 고온에서도 잎이 잘 뭉치는 결구(배추가 둥글게 자라는 과정)가 안정적으로 이루어지며, 뿌리가 깊고 넓게 퍼져 폭염, 장마, 가뭄 등 기후 스트레스에 강하다. 동시에 김치 원재료로 활용해도 기존 배추 품종과 차이가 없을 만큼 품질을 확보했다.
CJ제일제당은 지난해 충북 괴산군 해발 약 200m 지역에 1천 평 규모의 시범 재배지를 조성해 그린로즈의 성능 검증을 완료했다. 올해 재배한 배추는 일부 비비고 김치 제품에 적용될 예정이며, 현재 특허 출원도 진행 중이다.
이번 신품종 개발로 배추 재배 가능 지역이 넓어지면서 여름철에도 안정적인 공급 기반이 마련될 것으로 보인다. 아울러 기존 여름작물인 옥수수, 감자 대비 수익성이 높아 농가 소득 증대에도 긍정적 영향을 줄 것으로 예상된다.
임정현 CJ제일제당 글로벌 농업플랫폼팀장은 “지속되는 지구온난화로 배추 재배 기반 자체가 위협받는 상황에서 그린로즈를 개발하게 됐다. 재배 면적과 생산량을 점차 확대해 여름철 수요를 안정적으로 충당하고 농가와의 상생에도 기여하겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0