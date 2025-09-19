동아일보

신세계백화점, 프랑스 오일브랜드 ‘사보이성스’ 추석 선물세트 단독 판매

신세계백화점 강남점 지하1층 신세계마켓에서 사보이성스 선물세트를 선보인다.
신세계백화점은 추석을 맞아 프랑스 프리미엄 오일 브랜드 ‘사보이성스(Savoy Sens)’ 선물 세트를 단독으로 선보인다고 19일 밝혔다.

사보이성스는 전통적 감각과 현대적 미식을 결합한 고급 식픔 브랜드다. 대표 상품으로는 △트러플 올리브 오일 세트(블랙 트러플 200ml·화이트 트러플 200ml, 13만 원) △레몬 앤 바질 올리브 오일 세트(레몬 200ml·바질 250ml, 12만5000원) △유자 앤 샬롯 올리브 오일 세트(유자 200ml·샬롯 200ml, 12만5000원) △오일 앤 발사믹 비니거 세트(엑스트라버진 올리브 오일 200ml·트러플 발사믹 비니거 200ml, 12만5000원) 등이다.

사보이성스 햄퍼 세트는 트러플 올리브 오일, 엑스트라버진 올리브 오일, 허브 소금, 발사믹 비니거 등 26개 상품 가운데 2종을 자유롭게 구성할 수 있다고 한다. 골드·실버·블랙·오렌지 네 가지 색상의 전용 박스로 포장된다.

이번 세트는 신세계백화점 본점, 강남점, 센텀시티, 광주신세계, 푸드마켓 도곡점과 함께 본점·강남점 온라인몰에서 판매된다.

황소영 기자 fangso@donga.com
