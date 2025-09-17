한시스템, 품질경영시스템 문서 디지털전환 SW ‘DQMS v1.0’ 출시

시험업무 및 품질시스템 디지털화 전문기업 ㈜한시스템은 최근 품질경영시스템(QMS)의 디지털 전환을 지원하는 소프트웨어 ‘DQMS v1.0’을 공식 출시했다고 밝혔다.
‘DQMS v1.0’은 웹문서 편집기 기반의 품질경영시스템 솔루션으로, 기존에 종이 문서로 관리되던 품질매뉴얼, 절차서, 지침서, 각종 양식을 디지털화하여 제·개정 및 이력 관리가 가능하도록 개발된 제품이다. 이를 통해 시험기관 및 품질인증기관은 문서 관리의 효율성을 극대화하고, KS Q ISO/IEC 17025 등 국제표준의 요구사항을 반영한 품질경영 체계를 구현할 수 있다.
한시스템은 KOLAS(한국인정기구) 신규 인정 신청기관의 컨설팅을 함께 진행하는 기관을 대상으로, 오는 12월 31일까지 ‘DQMS v1.0’을 합리적인 가격에 특별 공급하기로 결정했다. 이는 인정 준비 기관의 초기 도입 부담을 완화하고, 디지털 기반의 품질경영시스템 확산을 가속화하기 위한 조치다.
한시스템 관계자는 “DQMS v1.0은 단순한 문서 관리 소프트웨어가 아니라, 시험기관이 디지털 환경에서 국제표준을 충족하는 품질경영시스템을 운영할 수 있도록 돕는 핵심 도구”라며, “KOLAS 신규 인정 기관 지원을 통해 품질경영의 디지털 전환을 실질적으로 확산시켜 나갈 것”이라고 말했다.
