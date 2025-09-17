전국 최대 규모 지역화폐-통학버스 눈길

파주시(시장 김경일)가 ‘기본소득·기본서비스·지속가능경제’를 3대 축으로 하는 ‘기본사회’ 실현을 위해 적극적인 행정 개편과 생활 밀착형 정책을 잇달아 시행하며 전국의 주목을 받고 있다.
파주시 기본사회 정책의 대표 사례로는 지역화폐 전국 최대 규모 확대가 있다. 2024년 지역화폐 국비 예산이 대폭 삭감되면서 다수의 지자체가 발행을 축소하거나 중단했지만 파주시는 오히려 인센티브 상시 10%와 연간 충전 한도 최대 100만 원이라는 파격적인 조건의 ‘파주페이’를 발행했다. 단순한 소비 촉진을 넘어 지역 경제 선순환 구조를 마련한 정책으로 평가된다. 이와 함께 전 시민 대상 ‘민생회복 생활안정지원금’ 지급도주목할만하다.파주시는 2025년 1월 고물가·고금리 상황 속 시민의 경제적 부담을 완화하기 위해 모든 시민에게 1인당 10만 원씩 보편 지급했다. 단기적인 생계 안정뿐 아니라 소비 진작과 지역 경기 부양이라는 경제 정책적 효과를 동시에 고려한 정책으로 만족도가 매우 높아 전국적으로 확산돼가는 양상이다.
기본 교통 분야에서는 학생 전용 통학순환버스 ‘파프리카’가 주목받고 있다. 이는 ‘한정면허’ 제도와 ‘공동운수협약’ 제도를 창의적으로 해석하고 적용해 현행법 개정 없이 규제 틈새를 찾아낸 혁신적 사례다. 전국적으로 통학 전세버스 금지 관행을 깨뜨린 의미 있는 선례로 기록됐다. 파프리카는 학생들의 통학 편의성을 개선해 시민들의 큰 호응을 얻고 있으며 올해부터 파주 북부 지역까지 확대 운영 중이다.
