1인 1냄비 맞춤형 샤브샤브로 전 연령에 인기

외식 전문 기업 제이테이블이 운영하는 샤부샤부 브랜드 ‘샤브토랑’은 차별화된 메뉴와 효율적 운영 시스템으로 소비자들의 인기를 얻고 있다. 1인 1 냄비 시스템과 5종 육수, 10가지 이상의 토핑·후식으로 최소 72가지 메뉴 구성이 가능하다. 특히 샤부샤부 뒤 칼국수나 계란죽으로 마무리하던 익숙한 코스에 파스타, 리소토, 떡볶이 등 선택지를 넓혀 새로운 방식으로 즐길 수 있어 중장년층과 MZ세대까지 폭넓은 재방문과 높은 만족도로 이어지고 있다. 기존 샤부샤부 구성에 ‘니뽕내뽕’ 레시피 노하우와 닭가슴살 등 건강 지향 메뉴를 접목했고 불이 필요 없는 주방 설비, 테이블 오더, 간소화된 조리 프로세스를 적용해 운영 효율성을 높였다. 본사의 물류·공급망을 통한 표준화된 품질관리로 안정적 수익 구조를 확보했으며 다양한 좌석 배치와 쾌적한 인테리어로 회전율과 체류 경험도 높였다. 샤브토랑은 오는 25∼27일 서울 코엑스 IFS 프랜차이즈 창업박람회에 참가해 브랜드 경쟁력을 직접 소개하고 예비 가맹점주를 위한 혜택과 상담을 진행할 계획이다.
