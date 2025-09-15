이억원 금융위원장 취임…“생산적·소비자·신뢰 금융 대전환”

이억원 신임 금융위원장은 15일 “금융위에 대한 시장과 국민들의 눈높이에 맞추기 위해서는 대관소찰(大觀小察)의 자세를 가져야 한다”며 생산적 금융, 소비자 중심 금융, 신뢰 금융을 강조했다. 하지만 금융당국 초미의 현안인 조직개편과 관련해선 말을 아꼈다.
이 원장은 이날 정부서울청사 별관 2층 대강당에서 금융위 전 직원이 모인 가운데 취임식을 갖고 “이제 우리 경제의 미래를 위해서는 금융의 과감한 방향 전환이 필요하다”며 “경제의 구조적 변화를 선도하고 지원하기 위해 자금의 흐름을 고부가가치 분야로 유도할 필요가 있다”고 강조했다.
이 위원장은 특히 이재명 정부가 드라이브를 걸고 있는 ‘생산적 금융’을 강조했다. 이 위원장은 “우리 금융은 담보대출 위주의 손쉬운 방식에 치중하면서 부동산 쏠림과 가계부채의 누적을 초래했다”며 “보다 적극적으로 위험을 감내하면서 대한민국 미래를 견인할 생산적 영역으로 자금을 중개할 수 있도록 바꿔나가겠다”고 밝혔다.
이 위원장은 150조 원 규모의 국민성장펀드 조성 계획과 관련 “첨단전략산업과 관련 생태계에 전례 없는 대규모 맞춤형 자금을 지원하겠다”고 언급했다. 그러면서 그는 “건전성 규제, 검사·감독 제도 등이 과도한 안정 지향과 부동산 쏠림을 유발하지 않는지 살펴보고 필요한 모든 부분을 바꿔 나가겠다”고 말했다.
이 위원장은 “서민금융안정기금 신설 등을 통해 다양한 자금공급이 이루어지고 금융부담이 완화될 수 있도록 하겠다”고 언급했다. 이재명 대통령이 9일 국무회의에서 저신용자 금리를 낮출 것을 주문한 가운데 이 위원장이 취임 일성으로 서민금융안정기금 신설을 강조한 것이다. 이어 그는 “세계은행은 금융접근성을 확대하는 포용금융이 불평등을 완화하고 성장을 촉진할 수 있다고 강조한다”며 “서민·소상공인 등 취약계층이 금융을 통해 재기해 안정적인 생활로 돌아가고, 다시 금융을 이용하는 선순환을 구축하겠다”고 말했다.
이 위원장은 “상환에 어려움을 겪고 있는 연체자분들은 과감하고 신속한 채무조정으로 경제적 복귀를 돕겠다”며 “연체 관리·추심 과정에서도 불합리한 관행이 지속되고 있지 않은지 세심하게 살필 것”이라고 강조했다.
이 위원장은 “가계부채, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 취약한 주력산업의 사업재편 등 리스크 요인을 면밀히 점검·관리하겠다”며 “필요시 선제적이고 과감한 시장안정조치도 시행할 것”이라고 말했다.
이 위원장은 이날 취임식에서 조직 개편과 관련한 언급은 하지 않았다. 정부·여당이 7일 금융위의 금융정책 기능을 분리해 재정경제부로 넘기고, 남은 조직은 금융감독위원회(금감위)로 재편하는 내용의 조직개편안을 발표하면서 금융위 내부에선 반발이 심화하고 있다. 특히 금융위 직원의 절반 이상이 재정경제부가 설치될 세종시로 이동할 것으로 전망됐지만 세부 사항이 정해지지 않아 혼란스러운 상황이다.
그는 “주말·밤낮을 가리지 않았던 여러분들의 노고를 잘 알고 있다”면서도 “그러나 금융위에 대한 시장과 국민들의 요구와 기대는 여전히 높다”고 언급했다.
이 위원장은 취임식 직후 공식 일정으로 은행연합회에서 금융지주 회장들을 만나 첨단산업 투자확대와 소상공인 지원 등 상생 금융을 당부할 예정이다. KB, 신한, 우리, 하나, NH농협, BNK, iM, JB 금융지주 회장과 은행연합회장이 이 자리에 참석한다.
