“탄탄한 투자 포트폴리오 궁금”… 대학생-직장인-영올드 북적

[2025 동아재테크쇼]
“퇴직금으로 어떤 상황에서도 안 흔들릴 투자 포트폴리오를 만들고 싶어 참여했습니다.”
코스피 신고가 행진에 재테크 열풍
예년 대비 관람객 두배 이상 몰려
48개 기업 102개 홍보관 상담 인기
동아일보와 채널A가 주최하는 ‘2025 동아재테크쇼’ 첫날인 12일, 서울 강남구 코엑스 행사장을 찾은 임모 씨(65)는 “가상자산 10%를 비롯해 금, 달러, 주가연계증권(ELS) 등에 골고루 투자하고 있는데 앞으로 리스크에 어떻게 대비할지 알 수 있어 좋았다”며 이렇게 말했다. 이날 행사장은 임 씨와 같은 은퇴 투자자부터 사회 초년생, 투자 동아리 대학생들까지 다양한 세대의 관람객들로 발디딜 틈 없었다.
올해로 12번째를 맞은 동아재테크쇼는 사전등록자가 지난해 대비 두 배 이상을 넘기며 재테크 열풍을 실감케 했다. 특히 코스피가 역사적 신고가를 돌파하고 가상자산 열풍이 거센 상황에서 투자 전문가들의 강연과 상담은 관람객들의 큰 호응을 얻었다.
올해 행사장에는 총 48개 기업이 설치한 102개 홍보관이 마련됐다. 우리금융그룹은 새롭게 자회사가 된 동양·ABL생명으로부터 보험 상담을 받을 수 있는 공간을 마련했다. 하나금융그룹은 전문가들이 나서 은퇴 후 퇴직연금 등 자산 관리를 원하는 관람객들의 발길을 모았다. IBK기업은행은 중저신용 소상공인들의 신용 지원을 위해 정부와 출시한 소상공인 비즈플러스카드를 전면에 내걸었다.
각종 홍보 이벤트도 눈길을 끌었다. KB금융그룹은 건강 나이를 측정하는 달리기 게임으로 관람객의 발길을 붙잡았다. 신한금융그룹은 그림 뒤집기 게임을 통해 핸드크림·파우치 등을 주는 이벤트로 자사 배달 플랫폼 ‘땡겨요’를 홍보했다. NH농협금융그룹은 앱을 설치하면 쌀을 주는 이벤트를 진행했고, 토스뱅크는 포토박스와 리유저블백 등을 내걸어 젊은 참가자들을 공략했다.
이날 행사장을 찾은 조기 은퇴자 오기선 씨(54)는 “요즘처럼 경제 불확실성이 큰 상황에서 퇴직금을 어떻게 지켜야 할지 고민이 많았는데 궁금증을 한 곳에서 해결할 수 있어서 좋았다”고 말했다.
이번 행사에는 한국핀테크지원센터가 육성하는 핀테크들이 한데 모인 공간도 마련됐다. 인공지능(AI)을 활용해 가상자산 종목에 분산 투자해 수익을 내주는 핀테크 ‘쫄보’가 많은 관심을 받았다. 신분증이 없는 청소년들도 네이버 메일만 있으면 편리하게 용돈을 쓸 수 있는 실물카드를 제공하는 신한퓨처스랩 ‘아이쿠카’도 부모 세대 관람객들의 관심을 끌었다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
홍석호 기자 will@donga.com
