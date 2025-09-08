올리브영 세일로 읽는 K뷰티 트렌드… 성분뷰티·팩클렌징 키워드 부상

CJ올리브영(이하 올리브영)은 지난 8월 29일부터 9월 4일까지 ‘올영세일’을 진행했으며 이번 세일 기간 동안 K뷰티의 변화를 통해 뚜렷한 트렌드를 읽을 수 있었다고 8일 밝혔다.
올리브영에 따르면 이번 세일에서는 성분 중심의 스킨케어 선택과 신개념 클렌징 제품군의 성장세가 특히 두드러졌다.
스킨케어 부문에서는 ‘성분 뷰티’가 확고한 흐름으로 자리 잡았다고 한다. 소비자들이 피부 고민에 맞는 핵심 성분을 중심으로 제품을 선택하는 방식이 확산된 것이다. 실제 온라인몰 검색량을 보면 PDRN은 지난해 같은 기간보다 695% 급증했고 펩타이드는 72% 늘었으며 나이아신아마이드와 징크 역시 65% 증가했다. 올리브영 관계자는 “슬로우에이징 트렌드가 피부 고민별 성분 조합을 통한 맞춤형 관리로 나타나고 있다”고 설명했다.
클렌징 카테고리에서는 ‘팩클렌저’가 새로운 강자로 부상했다. 검색량이 전년 대비 1700% 이상 늘었으며 아렌시아, 풀리, 한율, 휩드 제품이 상위권을 차지했다. 팩클렌저는 얼굴에 바른 뒤 잠시 두면 모공 세정과 보습, 탄력 효과를 동시에 주는 형태다.
선케어 제품은 기존 크림·스틱에서 선세럼, 선젤, 선앰플 등으로 다변화됐다. 대표적으로 스킨1004, 식물나라, 프롬리에 등의 제품이 주목받았다. 색조 부문에서는 기획 한정 상품이 인기를 끌며, 클리오의 국가유산청 협업 팔레트가 일시 품절됐고 롬앤의 틴트 기획세트도 주문이 몰렸다.
블러셔 시장에서는 파우더 일색이던 구도가 깨지고 리퀴드 제형이 새롭게 자리 잡았다.
두피와 바디케어 부문에서도 성분을 강조한 제품이 눈에 띄었다. 두피 앰플 검색량은 1년 새 80% 이상 증가했으며 라보에이치, 릴리이브, 바이브랩 제품이 인기를 얻었다. 바디케어에서는 슬리밍, 자외선 차단, 주름 개선 기능을 포함한 제품이 주목받았다.
올리브영은 “올영세일은 새로운 트렌드와 브랜드를 발굴하는 장”이라면 “앞으로도 인디 K뷰티와 웰니스 브랜드와 함께 성장해 나갈 것”이라고 말했다.
