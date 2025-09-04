한국필립모리스, ‘아이코스 일루마I’ 신규색상 추가… 선택의 폭 확대

기존 컬러 라인 강화, 소비자 개성 반영한 스타일 선택 확대
전국 9개 직영점 및 공식 온라인몰에서 구매 가능
한국필립모리스는 4일 궐련형 전자담배 ‘아이코스 일루마 i’ 시리즈의 새로운 컬러 ‘리프 그린(Leaf Green)’을 전국 9개 직영 매장과 공식 온라인 스토어에서 출시한다고 밝혔다. 이번 신제품은 ‘아이코스 일루마 i’와 ‘아이코스 일루마 i 원’ 두 가지 라인업으로 선보여 소비자들의 다양한 취향을 만족시키고 개성 있는 스타일 선택의 폭을 넓혔다.
‘리프 그린’은 가을철 자연의 생동감과 초록빛 에너지를 담아낸 색상으로, 최근 패션과 라이프스타일에서 주목받는 그린 컬러 트렌드를 반영했다고 한다. 한국필립모리스는 이번 컬러 추가를 통해 기존의 브리즈 블루, 디지털 바이올렛, 비비드 테라코타 등 다채로운 색상 라인업을 보강하며 디자인 경쟁력을 강화했다. 또한, 다양한 액세서리와 스타일링 서비스를 제공해 소비자가 자신만의 개성을 표현할 수 있도록 지원하고 있다.
한국필립모리스 관계자는 “아이코스 일루마 i 시리즈는 기술과 디자인 양면에서 혁신을 이어가고 있다. 성인 흡연자들에게 보다 나은 대안을 제공하기 위해 앞으로도 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.
아이코스 일루마 i 시리즈는 최신 궐련형 전자담배 기기로 터치스크린을 통한 기기 상태 확인, 최대 8분간 일시정지 모드 등 다양한 혁신 기능을 갖췄다. 특히, 아이코스 일루마 i 원은 콤팩트한 올인원 디자인과 직관적 사용성으로 완전 충전 시 최대 20회 연속 사용이 가능하며, 무게 74g으로 휴대가 간편한 점이 특징이다.
